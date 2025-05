Hamilton past Instagram-profiel aan na ramzalige seizoenstart

Lewis Hamilton is op een tegenvallende wijze aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Brit worstelt met zijn Ferrari, en hij aast op eerherstel. Hij lijkt geen afleiding te kunnen gebruiken, en hij heeft een opvallende verandering doorgevoerd op zijn Instagram-profiel.

Hamilton nam afgelopen winter afscheid van Mercedes en maakte de overstap naar Ferrari. Er barstte een enorme hype los, en de Tifosi zagen Hamilton als de verlosser die het team nieuwe successen zou brengen. In de eerste zes raceweekenden is de zevenvoudig wereldkampioen echter niet verder gekomen dan een sprintzege in China. Andere successen bleven vooralsnog uit.

Tegenvallende prestaties

Na de teleurstellende Grand Prix in Miami werd al duidelijk dat Hamilton graag met de mensen van Ferrari om tafel wilde gaan. Hamilton droomt nog altijd van zijn achtste wereldtitel, maar momenteel lijkt Ferrari niet in staat te zijn om hem een winnende auto te geven. Men moet zich focussen op het verbeteren van de performance, en ook Hamilton zal zich enkel op het grote doel moeten richten.

Het lijkt erop dat Hamilton geen afleiding kan gebruiken in deze belangrijke fase van het seizoen. Oplettende fans hebben namelijk gezien dat er iets is veranderd aan het Instagram-profiel van de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton lijkt zich minder te willen laten afleiden door de sociale media, en hij heeft iedereen ontvolgd.

Waarom is dit bijzonder?

Wie nu kijkt naar Hamiltons Instagram-pagina, ziet dat Hamilton nul accounts volgt. Hij volgt ook niet langer de accounts van zijn team Ferrari en zijn hond Roscoe. Verder zijn er geen veranderingen te zien, want Hamilton heeft geen posts verwijderd. Ook plaatste hij in de afgelopen 24 uur nog een story op zijn account.

Voor Hamilton vormt sociale media een perfecte afleiding, en hij is dan ook de coureur met de meeste volgers op het platform. Het feit dat de Brit nu heeft besloten om geen accounts meer te volgen, is dan ook opvallend. Het suggereert dat zijn focus nu volledig ligt op presteren met zijn team Ferrari. Hamilton staat slechts zevende in het wereldkampioenschap, en kan aankomend weekend weer gaan scoren in Imola.