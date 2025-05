Vastberaden Oscar Piastri heeft duidelijke boodschap voor concurrentie

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de eerste Europese race van het jaar op het circuit van Imola. Oscar Piastri arriveert in Italië als de leider in het wereldkampioenschap, en hij aast op een nieuw topresultaat.

In de eerste zes raceweekenden van het seizoen liet Piastri een ijzersterke indruk achter. De Australische McLaren-coureur schreef de races in China, Bahrein, Saoedi-Arabië en Miami op zijn naam. Hij nam hierdoor de leiding in het wereldkampioenschap over van zijn teamgenoot Lando Norris.

Goede gevoelens

Na zijn zege in Miami heeft Piastri zeker niet stilgezeten. Hij heeft zich zo goed mogelijk voorbereid op de aanstaande triple header, en werkte vorige week een TPC-test af op het circuit van Zandvoort. Hij bracht ook een bezoekje aan het McLaren Technology Centre, en hij reist met een goed gevoel af naar Imola.

Hij heeft er veel zin in, en hij deelt zijn mening in de preview van zijn team McLaren: "Ik reis met veel positiviteit en vertrouwen af naar Imola, en ik ben ook vastberaden op te blijven pushen. Het is echt een old skool-circuit met iconische bochten zoals Acque Mineralli en Piratella. Ik heb er veel zin in om daar te gaan rijden in de MCL39."

Momentum vasthouden

Piastri kan in Emilia-Romagna zijn vijfde Grand Prix-zege van het seizoen gaan pakken. Voor de Australiër is het weer een kans om zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit te breiden: "Ik heb een goed momentum achter de rug, en ik ben enorm gefocust nu we gaan beginnen aan het Europese gedeelte van het Formule 1-seizoen."

Piastri heeft na zes raceweekenden 131 WK-punten achter zijn naam staan. Zijn teamgenoot Lando Norris wist 115 WK-punten bij elkaar te rijden, en hij kan in theorie de koppositie van Piastri gaan overnemen. De achterstand van Max Verstappen is iets groter, aangezien hij op 99 WK-punten staat.