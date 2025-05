Viaplay verrast F1-fans met bijzondere actie voor Imola

Streamingdienst Viaplay heeft besloten om aankomend weekend de Formule 1-fans tegemoet te komen. Nu ze deals hebben gesloten met de grootste providers van Nederland, heeft men besloten om de sessies van de Grand Prix van Emilia-Romagna gratis uit te zenden. Hierdoor heeft de Nederlandse F1-fan er een extra optie bij voor aankomend weekend.

De Formule 1 is sinds 2022 in Nederland te zien bij Viaplay. De streamingdienst ontving in de afgelopen jaren veel kritiek, en dat was ook het geval toen ze begin dit jaar een verandering aankondigde. Ze kwamen met verschillende abonnementsvormen, en twee nieuwe televisiezenders.

Nieuwe deals

Eén zender is gratis, en voor de tweede zender moet men betalen. In eerste instantie waren de zenders alleen beschikbaar bij de providers Odido en Delta, maar recent werden er ook deals gesloten met Ziggo en KPN. Om te vieren dat ze nu in miljoenen huiskamers te zien zijn, heeft Viaplay besloten om de sessies van het raceweekend in Emilia-Romagna gratis beschikbaar te maken. Alle trainingen, de kwalificatie en de Grand Prix zijn bij de aangesloten providers gratis te zien op Viaplay TV.

Oude belofte

Viaplay komt hiermee eindelijk een belofte na. Toen ze in 2021 bekendmaakten dat ze de uitzendrechten hadden gekocht, werd er beloofd dat zes races gratis gingen uitzenden. Deze belofte konden ze echter nooit echt waarmaken, want alleen de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort was gratis te zien in Nederland.

Andere opties

Nederlandse Formule 1-fans hebben aankomend weekend nog meer opties. Ook de Duitse zender RTL zendt de kwalificatie en de Grand Prix van Emilia-Romagna gratis uit. Deze zender maakt onderdeel uit van het standaardpakket van veel providers. Naast Viaplay en RTL, zendt ook F1 TV Pro de Grand Prix uit. Voor de streamingdienst van de Formule 1 moet men echter wel betalen, maar dan zijn alle sessies wel gratis te volgen.