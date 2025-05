'Red Bull niet blij met speciale testdag van Max Verstappen'

Max Verstappen zorgde eind vorige week voor de nodige verbazing. De Nederlander nam deel aan een testdag op de Nürburgring Nordschleife, en hij deed zeker niet rustig aan. Ralf Schumacher denkt dat Red Bull niet heel blij is met deze testdag.

Het is geen geheim dat Verstappen een groot fan is van GT3-racen. De viervoudig wereldkampioen heeft met Verstappen.com Racing een eigen raceteam, en hij droomt van deelname aan een aantal grote 24-uursraces. Afgelopen vrijdag verscheen hij op de Nürburgring en nam hij plaats achter het stuur van een Ferrari GT3-bolide van zijn eigen raceteam.

Op de auto stond de schuilnaam 'Franz Hermann', en daarmee probeerde Verstappen geheim te houden dat hij aanwezig zou zijn op het circuit. Hij werd echter al snel gespot door de aanwezige fans, en hij reed een paar rondjes over de 'Groene Hel'.

Is dit het begin van het einde voor Verstappen?

Oud-coureur en analist Ralf Schumacher is onder de indruk. In de Sky-podcast Backstage Boxengasse krijgt hij de vraag of dit een teken is dat Verstappen gaat stoppen met de Formule 1: "Dat kan ik me niet voorstellen. Je kijkt wel naar zijn activiteiten, en je ziet dat hij een GT3-team heeft. Hij maakt nog te veel plezier in de Formule 1 om die klasse te verlaten. Kijk maar hoe snel hij naar Miami vloog, terwijl hij net vader was geworden. Dat bewijst dat hij het nog graag doet."

De mening van Red Bull

Schumacher kan zich overigens wel goed voorstellen dat Verstappens team Red Bull niet zo blij was met deze test. "Als ik de teambaas van Verstappen zou zijn, dan zou ik het eerlijk gezegd niet zo gunstig vinden om te gaan rijden op de Nordschleife. Ik weet dat veel mensen het niet graag horen, maar de Nordschleife is echt levensgevaarlijk."

"Dat is nu eenmaal zo, vooral als je met een hoge snelheid rijdt. De bochten komen ook sneller dan je denkt. Dan denk ik dat je het anders kunt doen, maar Max kan natuurlijk beter rijden dan de anderen."