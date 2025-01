Hülkenberg begrijpt simrace-avonturen van Verstappen

Max Verstappen staat bekend om zijn grote liefde voor het racen. Hij is niet alleen vaak op de baan te vinden, hij racet ook vaak op de simulator. Niet alle Formule 1-coureurs doen dit. Nico Hülkenberg moet er niet aandenken, maar hij begrijpt wel waarom Verstappen dit doet.

Verstappen neemt in zijn vrije tijd vaak plaats achter het stuur van zijn simulator. De Nederlandse Red Bull-coureur neemt regelmatig deel aan grote en belangrijke simraces. Vorig jaar nam hij tijdens Grand Prix-weekenden zelfs deel aan 24-uursraces op de simulator. Verstappen ziet het als een goede toevoeging aan zijn programma, en hij kan er ook zeer veel van leren. Voor Verstappen is het dan ook belangrijk.

Andere generatie

Een aantal andere coureurs neemt ook wel eens deel aan een simrace. De ervaren Nico Hülkenberg doet dat niet, maar hij begrijpt wel waarom Verstappen dit doet. In een interview met Auto, Motor und Sport wordt Hülkenberg hiernaar gevraagd: "Ik heb geen simulator en ik doe niet mee aan online races. Ik kan dus niet zeggen wat het brengt of wat je mist. Max dwingt zichzelf er niet toe. Hij vindt het leuk, hij is erin geïnteresseerd en hij denkt dat het goed voor hem is. Daarom doet hij het. Hij is een ander persoon, hij is van een andere generatie."

Geen liefdesverhaal

Voor de 37-jarige Hülkenberg is het niet iets wat zijn interesse heeft. De Duitser houdt zich liever bezig met andere zaken, en hij is dan ook duidelijk als hij verder gaat met zijn betoog over het racen op de simulator: "Ik heb geen zin om thuis aan zoiets mee te doen en daar te gaan racen. Ik heb het een keertje geprobeerd, maar ik voelde me er niet echt lekker bij. Het zal voor mij niet gaan uitdraaien op een soort liefdesverhaal."