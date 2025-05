Piastri en Norris zetten Zandvoort op stelten met McLaren-test

Het team van McLaren is vandaag op het circuit van Zandvoort voor een TPC-test. De Britse renstal heeft ervoor gekozen om Oscar Piastri en Lando Norris te laten rijden. Piastri reed vanochtend veel rondjes, terwijl ook Norris al is gespot op het circuit.

Het zijn drukke dagen op het circuit van Zandvoort. Gisteren kwam Franco Colapinto in actie namens het team van Alpine, en McLaren liet Formule 2-coureur Alex Dunne rijden. Volgende week komt ook het team van Aston Martin in actie, vorige maand werkte het team ook al een testdag af met Jessica Hawkins. Vandaag gaat alle aandacht echter uit naar McLaren, dat hun supersterren uit de koningsklasse naar het circuit in de Noord-Hollandse duinen heeft gestuurd.

Serieuze test

Vanochtend lekte uit dat Piastri en Norris aanwezig waren in Zandvoort. Piastri werd in de ochtenduren op het asfalt gespot in een McLaren zonder sponsoruitingen. Op beelden op sociale media is te zien dat hij het gaspedaal vol intrapt. Hij werkt een serieuze test af, en het lijkt erop dat McLaren er alles aan doet om hun coureurs zo goed mogelijk voor te bereiden op de start van het Europese gedeelte van het seizoen.

Poorten staan open

Het is de verwachting dat Lando Norris ook zal gaan rijden. De Brit is aanwezig in Zandvoort, en ging eerder al op de foto's met een aantal fans. Ook Piastri maakte tijd voor zijn fans, en hij deelde handtekeningen uit aan aanwezige McLaren-supporters. Op de beelden is te zien dat er tientallen fans aanwezig zijn.

Alhoewel McLaren een privétest organiseert, zijn de poorten van het circuit gewoon open. Het is voor iedereen dan ook mogelijk om het circuit te betreden en te kijken naar hoe de Britse regerend constructeurskampioen de test afwerkt. McLaren aast dit jaar op de dubbel in de Formule 1. Vooralsnog gaat alles naar wens en voert Piastri het wereldkampioenschap aan met een kleine voorsprong op Norris.