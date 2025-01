'Newey pleit voor komst Verstappen bij Aston Martin'

Max Verstappen is momenteel de grote man in de Formule 1. Hij beschikt over een langdurig contract bij Red Bull, maar hij wordt in verband gebracht met meerdere teams. Adrian Newey zou voor zijn komst hebben gepleit bij zijn nieuwe werkgever Aston Martin.

Verstappen staat tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing. Hij rijdt sinds 2016 voor de Oostenrijkse renstal, en hij werd er vier keer wereldkampioen. Vorig jaar flirtte Mercedes-teambaas Toto Wolff meerdere keren met hem, maar Verstappen ging niet weg. Vorige week kwam de Daily Mail met een opvallend gerucht over Verstappen naar buiten, ze stelden dat Aston Martin tegen potentiële sponsors zou zeggen dat ze bezig waren met Verstappen. Het zou gaan om een deal ter waarde van 1 miljard pond.

Beste rijder op het beste renpaard

Het was een waanzinnig gerucht, maar het was geen vreemd verhaal. Bij Aston Martin staat nu immers de van Red Bull overgekomen topontwerper Adrian Newey onder contract. Volgens het Duitse medium F1-Insider heeft Newey bij Aston Martin gepleit voor de komst van Verstappen. Hij zou hebben gezegd dat het beste renpaard de beste rijder nodig heeft. Oftewel, hij zou graag zien dat Aston Martin achter de beste coureur van het moment aangaat.

Geen succesformule

Aston Martin beschikt nu over de diensten van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en Lance Stroll. De Canadees is de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll. Volgens F1-Insider zou Newey in de huidige line-up niet de geschikte succesformule zien. Het medium stelt dat Alonso te oud is, terwijl Stroll te weinig talent en ambitie zou hebben. Het kamp Verstappen reageerde bij F1-Insider ook op de geruchten van de afgelopen weken: "Dat zou mooi zijn, maar we hebben dat aanbod nog niet gehad." Newey is overigens niet de enige bekende voor Verstappen bij Aston Martin, het team gaat vanaf volgend jaar ook rijden met krachtbronnen van Honda.