Het raceweekend in Japan verloopt vooralsnog zeer chaotisch. Meerdere sessies werden stilgelegd door een opvallend probleem, want het gras naast de baan vloog meerdere keren in brand. Bij de FIA hopen ze nu op hulp van de weergoden om deze problemen te verhelpen.

Op de vrijdag werd de tweede vrije training twee keer stilgelegd vanwege brandend gras naast de baan. Deze brandjes werden veroorzaakt door de vonken die afkomstig zijn van de skid blocks onder de auto's. Aangezien deze vonken dan in het droge gras belanden, ontstaan er snel vlammen. De organisatie nam maatregelen om ervoor te zorgen dat de sessies niet opnieuw werden onderbroken.

Vrijdagavond werd er een statement rondgestuurd door de FIA: "Het gras is zo kort mogelijk gemaaid en los, droog gras is verwijderd uit de getroffen beelden. Voorafgaand aan de sessies van zaterdag zal het gras opnieuw worden bevochtigd en worden er speciale interventieteams langs de baan geplaatst."

Hoofdpijndossier

Er werden inderdaad maatregelen getroffen, maar het had geen nut. De derde vrije training werd stilgelegd vanwege een brandje, en ook in de kwalificatie was het raak. In Q2 waren er weer vlammen te zien naast de baan, en moesten de coureurs hun sessie onderbreken. Het begint langzamerhand een soort hoofdpijndossier te worden voor de FIA en de organisatie, maar een oplossing hangt in de lucht.

Regendans

Er wordt immers regen voorspeld in Japan. Het is de verwachting dat het om zondag gaat regenen, en dat kan ervoor zorgen dat het gras rondom het circuit van Suzuka vochtiger wordt. Dit kan voor spektakel in de Grand Prix gaan zorgen, maar het kan de FIA ook letterlijk uit de brand helpen. Een Safety Car, of zelfs een rode vlag, vanwege een brandje naast de baan is immers iets waar de teams en de coureurs niet op zitten te wachten. Bij de FIA zullen ze vanavond dus een klein regendansje doen.