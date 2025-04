Liam Lawson kende een redelijke eerste kwalificatie sinds zijn terugkeer bij Racing Bulls. Op het circuit van Suzuka bleef hij zijn Red Bull-vervanger Yuki Tsunoda voor, maar was hij niet helemaal tevreden. Hij haalde zijn schouders op over deze statistiek, en wees naar Max Verstappen.

Lawson werd vorige week na twee tegenvallende raceweekenden aan de kant geschoven door Red Bull. Hij werd vervangen door Yuki Tsunoda, die in de vrije trainingen een goede indruk maakte. In de kwalificatie had hij het echt lastig, en noteerde hij slechts de vijftiende tijd. Lawson deed het in zijn Racing Bull net iets beter, en noteerde de veertiende tijd. Door een gridstraf van Carlos Sainz schuiven beide coureurs een plekje op op de grid.

Verschillende auto's

Lawson was na afloop niet helemaal tevreden met zijn prestatie. De Nieuw-Zeelander kreeg in gesprek met Viaplay de vraag of deze auto makkelijker te besturen is dan de Red Bull: "Natuurlijk zijn de auto's compleet anders en er is tijd nodig om aan de auto te wennen, maar het voelt niet anders om het maximale uit deze auto te halen dan om het maximale uit de Red Bull te halen. Ik denk dat het potentieel er was vandaag, het is jammer dat we dat niet uit de auto wisten te halen."

Geen zoet wraak

Lawson heeft wel Tsunoda verslagen, maar dat voelt voor hem niet als zoete wraak. De Nieuw-Zeelander kan zich ook niet in bepaalde beweringen over de RB21 vinden. Hij stelt dat het niet per se een lastig te besturen wagen is: "De eerste twee weekenden waren heel erg lastig en het is algemeen bekend dat die auto zich lastig laat besturen, maar dat betekent niet dat het geen snelle auto is. Max heeft die wagen net nota bene op de pole position weten te zetten."