Charles Leclerc heeft een redelijke kwalificatie in Japan achter de rug. Op het circuit van Suzuka noteerde de Ferrari-coureur de vierde tijd achter Max Verstappen en de McLarens. Als Leclerc morgen punten weet te pakken, dan schrijft hij een ultiem Ferrari-record op zijn naam.

Leclerc hoopt in Japan eindelijk goed te kunnen scoren. De Monegask kent vooralsnog een teleurstellend seizoen waarin hij terugviel door de regen in Australië en werd gediskwalificeerd in China. In Japan moet het allemaal beter gaan voor Leclerc, en in de kwalificatie zette hij zijn eerste stapje richting het succes. Zijn achterstand op de poletijd van Max Verstappen was niet zo groot, en starten op de tweede startrij biedt Leclerc veel kansen voor de race.

Vettel

Als Leclerc in de Grand Prix twee of meer punten weet te scoren, dan verbreekt hij een bijzonder Ferrari-record. De Monegask kan namelijk de coureur worden die de meeste WK-punten namens Ferrari heeft gescoord in de Formule 1. Hij rijdt sinds 2019 voor de Scuderia en in al die jaren wist hij tot nu toe 1399 WK-punten bij elkaar te rijden. Hij staat daarmee één punt achter Sebastian Vettel, die nu het record in handen heeft. Als Leclerc morgen presteert, mag hij dit record op zijn naam schrijven.

De beste ooit?

Het feit dat Leclerc bijna de meeste punten voor Ferrari heeft gescoord in de Formule 1, betekent niet dat hij de beste Ferrari-coureur ooit is. Hij profiteert vooral van het feit dat er vandaag de dag WK-punten worden gegeven aan de coureurs die in de top tien finishen. Michael Schumacher won zijn wereldtitels in een periode waarin er minder WK-punten werden uitgedeeld. Een zege leverde toen bijvoorbeeld slechts tien WK-punten op, terwijl de winnaar nu 25 punten mag bijschrijven. Voor Leclerc is het dus een mooi record, maar hij zal andere dingen moeten doen om uit te groeien tot een legende.