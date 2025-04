Max Verstappen start de Japanse Grand Prix morgen vanaf de eerste plaats. Zijn RB21 is gehuld in het wit, en dat is een eerbetoon aan motorpartner Honda. Het is een mooi gebaar, en Red Bull bewijst hiermee dat ze de geschiedenis van de sport niet zijn vergeten.

Voorafgaand het raceweekend in Suzuka gonsde het van de geruchten. Het leek er sterk op dat Red Bull ging rijden met een speciale livery, en toen er een witte wagen werd gespot wist iedereen het zeker. Red Bull ging Honda eren, en dat was niet de eerste keer.

Eerbetoon

In 2021 nam Honda immers afscheid als officiële motorleverancier. Door het coronavirus ontbrak dat jaar de Japanse Grand Prix op de kalender, maar Red Bull was Honda niet vergeten. In Turkije reden ze met een witte wagen, en daarmee ontvingen ze veel lof. Deze keer is de auto witter dan in 2021, en het verhaal erachter is bijzonder.

Red Bull liet namelijk weten dat het een eerbetoon is aan de eerste zege van Honda in de Formule 1. De livery is dan ook geïnspireerd op de kleuren van deze Honda RA272 waarmee Richie Ginther in 1965 de Mexicaanse Grand Prix op zijn naam wist te schrijven.

Europese dominantie

In de beginjaren van de Formule 1 stonden vooral Europese fabrikanten aan de start. In de eerste jaren maakte de Indianapolis 500 nog wel deel uit van de kalender, maar verder waren het Europeanen die de dienst uitmaakten. Een echte Aziatische auto stond bijvoorbeeld niet aan de start, maar Honda bracht daar in 1964 verandering in.

Met een volledig Japans team schreven ze zich in voor het wereldkampioenschap. Het enige niet Japanse element was de coureur. Achter het stuur zat namelijk de Amerikaan Ronnie Bucknum. In de races in het eerste jaar waren de resultaten niet groots, maar bij Honda deden ze niet aan opgeven.

Eerste punten

Voor 1965 werd de RA272 geïntroduceerd. Honda pakte het groter aan, en naast Bucknum werd ook Richie Ginther aangesteld. Ginther werd gezien als een goede test- en ontwikkelingscoureur en hij had al meerdere podiumplaatsen op zijn naam staan. In Monaco maakte de auto zijn debuut, maar de twee Amerikaanse rijders haalden de finish niet. In België kwalificeerde Ginther zich op een knappe vierde plaats, en leverde de zesde plaats in de race hem de eerste punten voor Honda op.

Het was een prachtig resultaat, maar verder was het vooral kommer en kwel voor de heren van Honda. In de daaropvolgende races werden er geen punten gepakt, waarna Ginther een derde startplaats pakte in Zandvoort. Hij pakte de leiding bij de start van de race, maar kwam uiteindelijk als zesde over de streep.

Honda bleef de wagen ontwikkelen, en daarom ontbraken ze ook in Duitsland. Voor de Italiaanse Grand Prix keerde het team weer terug op de grid met de verbeterde versie van de RA272. Punten werden er echter niet gescoord, en dat bleef zo totdat het Formule 1-circus arriveerde in Mexico-Stad voor de Mexicaanse Grand Prix.

Geschiedenis

De race, die op hoogte werd verreden, zou uitgroeien tot een deel van de geschiedenis van Honda. Ginther kende weer een goede kwalificatie, en hij reed wederom de derde tijd. De Amerikaan greep de leiding bij de start, maar weinig mensen gaven hem een kans. Achtervolgers Jim Clark, Jack Brabham en Graham Hill liepen echter tegen problemen aan, waardoor Ginther verrassend de race op zijn naam schreef.

Het was een historisch moment. Het was de eerste zege voor Honda, de eerste zege voor een Japans merk én de eerste zege voor een auto met Goodyear-banden. Om het feestje compleet te maken pakte Bucknum ook nog punten door als vijfde te finishen.

Legende

De wagen kreeg een legendarische status, en groeide vooral in Japan uit tot een symbool voor Honda. De wagen werd regelmatig gebruikt voor demoruns, en zelfs Max Verstappen mocht er een paar rondjes mee rijden.

De witte sigaarvormige auto viel in zijn tijd al op. De auto is bij veel mensen bekend, ook omdat de B Dasher uit Mario Kart DS losjes is gebaseerd op de RA272. Het is dan ook niet vreemd dat Red Bull ervoor heeft gekozen om juist deze auto te gebruiken voor het eerbetoon. Zestig jaar na de eerste zege van Honda, kan Verstappen morgen een nieuw stukje geschiedenis schrijven. Het kan het cirkeltje rond maken.