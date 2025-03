Het team van Aston Martin wil graag stappen gaan zetten in de Formule 1. Ze zijn ambitieus, maar er gaat wel iets ingrijpends veranderen bij de renstal. Aston Martins staat namelijk op het punt om hun minderheidsaandelen in het Formule 1-team te verkopen.

Aston Martin wil in de Formule 1 mee kunnen strijden om de zeges. Vooralsnog moeten Fernando Alonso en Lawrence Stroll het doen met een strijd in het middenveld. Vanaf volgend jaar moet alles er anders uit gaan zien. Er gaan nieuwe regels gelden in de koningsklasse, en met Adrian Newey heeft Aston Martin de beste ontwerper in huis gehaald. Daarnaast gaan ze rijden met fabrieksmotoren van Honda.

Aandelen verkopen

Achter de schermen gaat ook iets veranderen, zo werd vandaag duidelijk. Aston Martin staat namelijk op het punt om hun minderheidsaandeel in het team te verkopen. Er zou een voorstel zijn gedaan om het te verkopen voor 74 miljoen pond, om zo de liquiditeit van het automerk te verbeteren. Maar dat is niet het enige, want team- en Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll gaat ook de portemonnee trekken.

Investeringen

Er ligt namelijk een voorstel voor nieuwe investeringen klaar. Het consortium onder leiding van Stroll wil namelijk meer gaan investeren in het team. Het zou gaan om een bedrag van ongeveer 52,5 miljoen pond. Hierdoor krijgt Stroll ongeveer een derde van de aandelen in handen. De sponsordeal die het team heeft met Aston Martin was eerder al verlengd, en daar lijkt niks aan te worden veranderd.

Reactie van Stroll

Stroll zelf staat volledig achter deze ingrijpende wijzigingen, zo laat hij weten in een statement: "Sinds 2020 hebben mijn partners en ik 600 miljoen pond in het bedrijf gestoken. De voorgestelde investering onderstreept nog eens mijn overtuiging in het buitengewone merk en mijn inzet om ervoor te zorgen dat Aston Martin een basis heeft om waarde op de lange termijn te creëren. Ik verminder de verwatering van de aandelen met deze inschrijving, wat aandeelhouders ook gerust moet stellen. Ik vergroot namelijk mijn langetermijnbelang in het team."