Lando Norris start de Japanse Grand Prix morgen vanaf de tweede plaats. De Britse McLaren-coureur was net iets langzamer dan Max Verstappen in de kwalificatie, en dat frustreerde hem. Norris had het gevoel dat er veel meer mogelijk was voor hem.

Het team van McLaren werd door veel mensen gezien als de absolute favoriet voor het weekend in Japan. Op het circuit van Suzuka waren ze oppermachtig in de vrije trainingen, en bij het ingaan van de kwalificatie verwachtte iedereen een pole position voor een coureur in de papajakleuren. Niets bleek echter minder waar, want Norris en Oscar Piastri werden afgetroefd door regerend wereldkampioen Max Verstappen.

Frustraties

Na afloop van de race reageerde Norris sportief. De Brit gaf echter toe dat hij liever op de pole position had gestaan. Het was frustrerend dat McLaren niet het snelste was tijdens de kwalificatie. Norris verklaarde zijn frustraties tegenover de internationale media: "Ik heb me het hele weekend heel zelfverzekerd gevoeld. Weet je, als we tijdens de eerste vrije training hadden gekwalificeerd, dan had ik veel verder kunnen liggen. Iedereen is gewoon goed genoeg om het verschil op zaterdag goed te maken. Tot nu toe waren wij altijd de snelste, behalve in deze sessie, en dat is frustrerend."

Melbourne

Norris weet precies op welke manier hij tijd had kunnen winnen in de kwalificatie. Het circuit van Suzuka kent nog de nodige obstakels voor de Brit: "Er zijn bepaalde bochten waar ik nog steeds moeite mee heb. Dan heb ik te weinig grip aan de voorkant. Het is dus wel duidelijk wat er goed bij me past en wat niet, en welke circuits mij in staat stellen om snel te zijn. Het belooft een race zoals in Melbourne te worden, dus het wordt spectaculair! Ik moet gewoon die gast hier links van me zien in te halen!"