Max Verstappen speelt dit jaar een hoofdrol in de Formule 1. De Nederlander aast op zijn vijfde titel, maar de performance van zijn team Red Bull Racing valt tegen. Ralf Schumacher vindt dat het verdacht stil is, en hij denkt nog steeds dat Verstappen Red Bull gaat verlaten.

Verstappen kan dit jaar zijn vijfde titel op rij pakken. Vooralsnog lijkt het er echter niet op dat hij in de buurt kan komen van dit grote doel. In de eerste twee races was Red Bull niet snel genoeg, en was de achterstand op McLaren best groot. Hij beschikt bij Red Bull over een contract tot en met 2028, maar hij werd in de afgelopen maanden wel in verband gebracht met Mercedes en Aston Martin.

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher denkt dat het onrustig is binnen kamp Verstappen. In de Sky Sports-podcast Backstage Boxengasse spreekt hij zich uit: "Je kunt op de achtergrond horen dat Jos Verstappen aan het schuimbekken is. Omdat Max en Jos een eenheid zijn, kun je ervan uitgaan dat de teerling op de achtergrond al is geworpen. Daar ben ik nu wel benieuwd naar."

Wolff

Schumacher gaat daarna verder over de situatie bij het team van Mercedes. De Duitser denkt nog steeds dat Verstappen naar het team van Mercedes kan overstappen. Hij wijst naar Mercedes-teambaas Toto Wolff: "Als iemand stil is, dan kun je duidelijk herkennen dat er op de achtergrond iets aan de hand is. Alleen bij hem gaat er natuurlijk om wat hij doet, want hij heeft twee coureurs die hem aan het hart liggen."

Russell & Antonelli

Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli zijn sterk aan het seizoen begonnen. De twee liggen nog niet vast voor volgend jaar, maar Wolff gaf al aan dat hij met hen door wil gaan. Schumacher ziet het allemaal anders: "Russell vecht voor zijn toekomst. Dat is duidelijk en dat merk je echt. En dan is er ook Antonelli, die hij echt een warm hart toedraagt. Heeft hij op dit moment een luxeprobleem?"