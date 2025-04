Flinke tegenslag voor Hamilton: bedrijf failliet verklaard

Het is nog niet het jaar van Lewis Hamilton. Op de baan heeft de zevenvoudig wereldkampioen het zwaar, en naast het asfalt krijgt hij nu ook te maken met een tegenslag. Het veganistische burgerrestaurant waar hij veel geld in heeft gestoken, sluit namelijk de deuren in het Verenigd Koninkrijk.

Hamilton rijdt dit voor Ferrari in de Formule 1. Hij wil zijn avontuur bij de Scuderia tot een succes maken, maar vooralsnog gaat het niet naar wens. Op een sprintzege in China na heeft Hamilton nog geen grote successen geboekt. Het zorgt voor veel teleurstelling, en Hamilton maakte afgelopen weekend in Saoedi-Arabië een verslagen indruk.

Wereldbeeld

Ook naast de baan krijgt Hamilton nu te maken met een flinke tegenslag. De Britse krant The Sun meldt namelijk dat het veganistische burgerrestaurant Neat Burger al zijn vestigingen in het Verenigd Koninkrijk gaat sluiten. Hamilton was samen met acteur Leonardo DiCaprio één van de eerste investeerders in de plantaardige burgerketen. Het paste perfect bij het wereldbeeld van Hamilton, die zelf ook stond voor een veganistische leefwijze.

Flinke verliezen

Met het bedrijf waar hij veel geld in stak, ging het echter niet lekker. Na flinke verliezen in 2023 worden nu alle filialen in Hamiltons thuisland gesloten. Vorig jaar sloten restaurants in Milaan en New York al de deuren. Volgens The Sun zorgt het faillissement van Neat Burger ervoor dat zo'n 150 mensen hun baan gaan verliezen. Een woordvoerder wilde er niet te veel over kwijt bij The Sun: "We hebben op dit moment verder geen commentaar. We kunnen wel bevestigen dat het bedrijf de moeilijke beslissing heeft genomen om zijn Britse restaurants te sluiten."

Voor Hamilton is het een pijnlijk moment, al zal hij zich er momenteel waarschijnlijk niet op focussen. Hij is erop gebrand om een succes te maken van zijn avontuur bij Ferrari. Hij staat op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 31 WK-punten.