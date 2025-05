McLaren ontmaskert Red Bull: "Doen alsof ze wonderen verrichten"

Het team van McLaren werd voorafgaand dit weekend gezien als de grote favoriet. Ze waren snel in de sprintrace, maar werden in de kwalificatie verslagen door Max Verstappen. McLaren-teambaas Andrea Stella stelt dat Red Bull een narratief creëert alsof ze wonderen verrichten.

Voor het tweede raceweekend op rij heeft Verstappen de McLarens verslagen in de kwalificatie. Ditmaal was hij nipt sneller dan Lando Norris, terwijl Oscar Piastri genoegen moest nemen met een vierde tijd. Bij Verstappens team klonken ze na afloop redelijk verrast, want ze hadden niet verwacht dat ze McLaren weer konden verslaan. In de eerdere sessies waren de verschillen groter.

Het narratief van Red Bull

McLaren-teambaas Andrea Stella lacht als hij van Motorsport.com de vraag krijgt of hij verrast is door de snelheid van Verstappen: "Red Bull is erg goed in het bouwen van snelle auto's. Ze zijn exceptioneel goed in het rijden met die snelle auto's. Maar ze zijn ook extreem goed in het creëren van een narratief in hun voordeel."

"Ze grijpen iedere mogelijkheid aan om een narratief te creëren dat ze wonderen verrichten met deze auto en dat anderen eigenlijk iedere training, iedere kwalificatie en iedere race bovenaan moeten staan."

McLaren kijkt naar zichzelf

Stella wil zich er niet te druk over maken: "Dat is het narratief dat sommige van onze concurrenten graag willen creëren. We lezen dat soms en zien het ook voorbijkomen, maar dan slaan we de bladzijde snel om en concentreren we ons op onszelf. Als we ons op onszelf moeten concentreren, dan kijken we vooral naar de feiten en de cijfers."

"We kijken ernaar wat we kunnen verbeteren en dat is nog altijd best veel. Als ik naar de feiten kijk, dan zie ik ook wat Lando en Oscar leveren, en wat ze vrij constant leveren." Ietwat cynisch grapt hij dan dat hij het narratief van Red Bull volgt: "Maar goed gedaan van Red Bull, hoe ze zelfs niet-technische mogelijkheden weten te benutten..."