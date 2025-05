McLaren-CEO Zak Brown daagt Red Bull uit: "Protesteer, maar betaal zelf!"

McLaren-CEO Zak Brown zegt Red Bull in protest mag gaan als denken dat er iets illegaals speelt. Red Bull beweert dat McLaren water in zijn banden heeft zitten, waardoor de banden beter worden gekoeld.

De strekking van het betoog van Brown: "Kom maar op, maar de kosten zijn voor eigen rekening". Zak Brown dronk op vrijdag uit een waterfles met het opschrift 'tyre water' erop, het was een kleine provocatie.

Geen grapje

Dat Brown uit een waterfles dronk met 'tyre water' erop was een grapje, maar het is volgens hem een heel serieus onderwerp, zo vertelt hij aan de internationale media: "Dat was weliswaar een grapje, maar wel over een heel serieus onderwerp. F1-teams hebben elkaar historisch gezien altijd al van van alles beschuldigd, maar recent zet één specifiek team die strategie méér in dan andere teams." Het is niet lastig om te ontdekken welk team Brown bedoelt. Hij zegt ook dat Red Bull ermee moet stoppen en dat Brown er klaar mee is.

"Ik denk dat er een juiste manier is om protest aan te tekenen tegen een team. Als je dit soort beschuldigingen zwart op wit moet zetten, met een uitleg over hoe en wat en daar wat geld voor neer zou moeten leggen, maakt dat denk ik een einde aan dit soort valse nepbeschuldigingen die net echt sportief zijn en enkel ter afleiding dienen. En als iemand echt denkt dat er technisch gezien iets niet in de haak is, dan staat het je vrij dat protest in te dienen, maar zet daar dan ook geld op in, in plaats van het via achterkamertjes te spelen. Blijkt dan vervolgens dat je het mis hebt gehad, dan dient dat bedrag wel af te worden getrokken van de budgetcap. Ik denk dat we zo afscheid kunnen nemen van dit soort aantijgingen", zo herhaalt Brown.

Impact

Wat voor bedrag moet er dan betaald worden? De McLaren-CEO zegt dat het impact moet maken op een team: "Het moet wel betekenis hebben. Het moet een bedrag zijn waarbij je jezelf de vraag stelt of je dat geld wilt steken in een protest of toch liever in de ontwikkeling van je auto. We zitten immers al tegen een budgetcap aan te werken en wij zelf zullen geen dollar uitgeven aan iets als we weten dat het onze eigen performance niet ten goede komt."

"Ik zou dan uitkomen op 25.000 dollar. Als ik moet kiezen of ik dat geld uitgaf aan iets wat anderen moet afleiden of aan de ontwikkeling van mijn eigen auto, kies ik steeds opnieuw weer voor mijn eigen auto. Het hoeft niet om honderdduizenden dollars te gaan, maar het moet wel betekenisvol genoeg zijn om tot de juiste overweging te komen."