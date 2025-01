Sauber werkt deze week TPC-test af op Imola

De Formule 1-teams hebben het druk deze week. De voorbereidingen zijn in volle gang, en meerdere teams betreden voor het eerst de baan. Naast Ferrari en Racing Bulls zal ook het team van Sauber deze week een TPC-test gaan houden. Ze reizen hiervoor af naar Italië.

Het team van Sauber beschikt dit jaar over een gloednieuw rijdersduo. De ervaren Nico Hülkenberg krijgt bij het Zwitserse team gezelschap van debutant en Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto. De twee coureurs kwamen al in actie voor Sauber tijdens de post season test op het circuit van Yas Marina in december. Bortoleto meldde zich in de afgelopen dagen meerdere keren op de fabriek, en deze week mag hij ook weer in actie komen.

Imola

Volgens Motorsport.com reist Sauber deze week af naar het circuit van Imola in Italië. Het medium meldt dat ze vanaf aanstaande woensdag gaan testen volgens de Testing of Previous Cars-regels van de FIA. Ze zullen de C44 uit 2022 gaan gebruiken, en het is de verwachting dat Bortoleto en Hülkenberg allebei in actie zullen komen. Vanaf woensdag gaan ze een tweedaagse testweek uitvoeren, al kan dat gaan veranderen, aangezien het mogelijk gaat regenen in Imola.

Racing Bulls

In Imola voegt Sauber zich bij het team van Racing Bulls. De Italiaanse renstal begint vandaag aan een driedaagse testweek volgens de TPC-regels. Daarnaast is het de verwachting dat Lewis Hamilton later deze week ook zijn eerste testmeters gaat maken voor Ferrari op het circuit van Fiorano. Vorige week werd er ook getest volgens de TPC-regels, toen kwam het team van Haas in actie op het circuit van Jerez. Op het Spaanse circuit werden er ook meters gemaakt door Andrea Kimi Antonelli, hij reed in een oudere Mercedes-bolide waardoor hij niet hoefde te voldoen aan de TPC-regels. Van andere teams is er nog niet bekend of en wanneer ze gaan testen in de komende weken.