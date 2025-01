Marko geeft Lawson duidelijkheid: "Max is de onbetwiste nummer een"

Liam Lawson is vanaf dit jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelander wil graag laten zien wat hij in huis heeft, maar hij is ook gewaarschuwd. Helmut Marko stelt namelijk dat Verstappen gewoon de onbetwiste nummer één van het team is.

Lawson krijgt bij Red Bull de zware taak om Verstappen te helpen. Hij zal moeten laten zien dat hij Verstappen een beetje kan bijhouden, en als dit niet lukt, dan kan het feestje snel voorbij zijn. Lawson is de opvolger van Sergio Perez, die vorig jaar een teleurstellend seizoen kende in de Formule 1. De Mexicaan presteerde niet goed, en lag een straatlengte achter op Verstappen. Hij vertrok, waarna Red Bull voor de onervaren Lawson koos.

Mogelijkheden

Lawson heeft in de afgelopen twee jaar slechts elf Grands Prix gereden als invaller. Zijn beste prestatie tot nu toe is een negende plek, maar bij Red Bull zijn ze overtuigd. Lawson maakte tijdens zijn invalbeurten genoeg indruk, en ze zien genoeg mogelijkheden om door te groeien. Lawson weet dat hij stappen moet zetten, want anders wordt hij net als Pierre Gasly, Alexander Albon en Perez zonder pardon aan de kant geschoven.

Kopman

Red Bull-adviseur Helmut Marko staat volledig achter de keuze voor Lawson. De Oostenrijker heeft veel vertrouwen in Lawson, zo laat hij weten in een interview met Autosprint: "Liam Lawson is erg jong, hij heeft een zeer goede mentale consistentie en hij rijdt heel erg snel. Ik denk dat hij het goed kan doen bij Red Bull. Het team heeft natuurlijk een onbetwiste nummer één in Max Verstappen, dus Lawson moet nadenken over wat hij het beste kan doen zonder zich zorgen te maken over hoe de teamleider het doet. Hij moet gewoon zijn eigen mooie bijdrage gaan leveren."