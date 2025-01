Vowles kijkt uit naar toekomst: "De wereld kan onze progressie niet zien"

Williams-teambaas James Vowles heeft, ondanks een zeer teleurstellend 2024, veel vertrouwen in de toekomst van het team uit Grove. De Brit ziet het team achter de schermen veranderen en stelt dat hij een 'andere wereld' ziet hij als rondloopt op de fabriek.

Het Formule 1-seizoen 2024 was voor Williams zeer teleurstellend te noemen. De formatie uit Grove verzamelde slechts zeventien punten en kwam niet verder dan een matige negende plaats in het kampioenschap. Toch is teambaas James Vowles positief gestemd, en dat komt vooral door wat er achter de schermen gebeurt.

"Dat [de negende plaats in het constructeurskampioenschap, red.] zal altijd frustratie met zich meebrengen, maar het wordt overschaduwd door het positieve nieuws achter de schermen. De enige manier waarop de wereld het echt zal zien, is door de vooruitgang die nu in 2025, '26, '27 wordt geboekt", zo stelt de Britse teambaas in gesprek met Motorsport.com.

Voorbereiding op 2026

Achter de schermen is Williams namelijk al een tijd met de voorbereiding voor 2026, het jaar waarin de nieuwe reglementen van kracht zullen worden. Met behulp van Amerikaanse eigenaar Dorilton Capital moet een complete herstructurering van het team worden bewerkstelligd. Het Amerikaanse bedrijf heeft namelijk het mandaat gegeven om alle zeilen bij te zetten, en met het benodigde budget hoopt het Britse team qua infrastructuur en prestaties in te lopen op de concurrerende teams.

Ook zijn er gedurende de afgelopen twee jaar dat Vowles het roer heeft overgenomen bij Williams al meer dan 300 mensen aangenomen. Vowles onthulde dat er zo'n 700 mensen werkten bij de formatie uit Grove toen hij begon en dat dat aantal bij de Britse Grand Prix van afgelopen seizoen al op 1005 lag. Er werden onder andere 26 senior medewerkers van Red Bull, Mercedes, Ferrari en Alpine aangenomen. Zo werden onder andere Pat Fry, Fabrice Moncade, Juan Molina en Angelos Tsiaparas binnengehaald.

"Het is gewoon een andere wereld"

Vowles kijkt dan ook uit naar de komende jaren. "Er komen echt goede technologische vooruitgangen en er komen echt geweldige dingen aan in de toekomst", aldus de Britse teambaas. "Daar heb ik me op gefocust. Ik heb altijd gezegd dat de voorbereidingen getroffen zouden worden in 2023, '24 en '25."

"Het gaat gewoon om progressie boeken en de resultaten op het circuit zullen niet per se de echt grote veranderingen weerspiegelen die achter de schermen plaatsvinden. Het belangrijkste is dit: veel van de echt positieve dingen kan de wereld niet zien. Ik kan rond het gebouw lopen en gewoon de excellentie zien die racewinnende afkomst zien die allemaal deel uitmaakt van ons team. Ik zie een verandering in wat we doen met infrastructuur, cultuur, mensen, zelfs commercieel. Het is gewoon een andere wereld."