Montoya denkt dat Verstappen komst Sainz tegenhield

Max Verstappen heeft dit jaar een nieuwe teamgenoot bij Red Bull. Hij vormt dit jaar een rijdersduo met Liam Lawson. Er gingen veel geruchten rond over het tweede zitje bij Red Bull. Ook de naam van Carlos Sainz werd genoemd, maar Juan Pablo Montoya denkt dat Verstappen zijn komst tegenhield.

Sainz en Verstappen vormden in 2015 en begin 2016 een rijdersduo bij het toenmalige Toro Rosso. De twee vochten een fel duel uit, en uiteindelijk kreeg Verstappen promotie naar het grote Red Bull Racing. Sainz belandde via Renault en McLaren bij Ferrari, waar hij in de afgelopen jaren mooie dingen liet zien. Door de komst van Lewis Hamilton moest hij echter vertrekken, en hij tekende uiteindelijk een contract bij Williams.

Tegenhouden

Sainz werd ook genoemd als de mogelijke nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. Dit leek echter nooit een realistische optie te zijn, maar voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt daar anders over. In gesprek met Casas De Apuates legt de Colombiaan het uit: "Ik ben er zeker van dat Max de komst van Carlos Sainz heeft tegengehouden, al is dat niet iets wat ik persoonlijk kan bevestigen."

Hobbelige relatie

Montoya wijst vooral naar hun gezamenlijke tijd bij Toro Rosso. De Colombiaan probeert het uit te leggen: "Toen ze teamgenoten waren bij Toro Rosso was hun relatie nogal hobbelig. Ik weet niet zeker of Max daar opnieuw mee had willen dealen. Carlos maakte het leven van Max behoorlijk lastig. Dus als je een beetje invloed kan uitoefenen op wie er in de auto naast je komt te zitten, wil je jezelf niet in de voet schieten toch?" Montoya kan Verstappen dan ook wel begrijpen: "Het gaat er niet om dat Max bang is, het gaat juist om slim zijn. Waarom zou je het jezelf lastig maken en instemmen met een lastigere werkomgeving?"

Williams

Montoya denkt verder wel dat Sainz een goede keus heeft gemaakt door over te stappen naar Williams. Hij ziet daar veel kansen: "Williams kan in de komende jaren uitgroeien tot het nieuwe McLaren. Ik denk dat ze geweldige dingen kunnen gaan klaarspelen. Over twee of drie jaar kan Williams zijn waar McLaren nu staat. Het financiële plaatje klopt en ze hebben alles in huis om die klus te klaren."