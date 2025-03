Grote zorgen om Verstappen: "Hij zal zeker niet winnen"

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend van start, en het lijkt er niet op dat Max Verstappen de favoriet is. Het team van McLaren ziet er veel sterker uit, en bij Red Bull maken ze zich een beetje zorgen. Juan Pablo Montoya kan dat goed begrijpen.

Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel gaan pakken, maar vooralsnog heeft hij er weinig vertrouwen in. De Nederlandse Red Bull-coureur wees zelf McLaren aan als de favoriet. Verstappen is niet de enige met die mening, want meer kenners hebben McLaren aangewezen als de absolute topfavoriet voor de titel. Bij het team uit Woking willen ze niet op de zaken vooruitlopen, maar ze zijn wel ambitieus.

Geen zege

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya deelt de mening van Verstappen. De Colombiaan begrijpt deze zorgen, en dat legt hij uit in gesprek met Oddspedia: "Ik ben het met Max Verstappen eens dat Red Bull niet zal winnen in Australië. McLaren ligt zeker voor, maar hoever? De Ferrari's zullen ook best goed zijn, net als de Mercedessen. Ik denk dat er veel mensen zijn die hun ware tempo nog niet hebben laten zien tijdens de test, en dat geldt niet alleen voor McLaren."

Vergelijking met Hamilton

Montoya denkt niet dat McLaren alle kaarten op tafel heeft gelegd. Hij probeert dat uit te leggen: "Ze spelen in dit stadium nog steeds spelletjes. Ik denk dat Red Bull op dit moment waarschijnlijk het vierde team op de grid is." Volgens Montoya zit Verstappen nu in hetzelfde schuitje als Lewis Hamilton: "Max Verstappen wil gewoon in een competitieve auto kunnen rijden. Je wil immers in het beste scenario terecht kunnen komen. Kijk bijvoorbeeld eens naar wat er in de afgelopen jaren gebeurde met Lewis Hamilton bij Mercedes."

Montoya legt dit verder uit: "Elke keer als de Mercedes een kleine piek had, en hij de snelheid had om een race te winnen, dat je dan de oude Lewis kon zien rijden. Maar als de auto niet zo competitief was, dan kon het team het niets schelen. Het is niet dat de snelheid er niet is, maar hij kon zich er gewoon niet druk om maken."