Marko ziet Mercedes risico nemen met Antonelli: "Deden wij ook met Max"

Andrea Kimi Antonelli zal dit jaar veelvuldig in het middelpunt van de aandacht staan. De piepjonge Italiaan debuteert bij Mercedes, en wordt gezien als hét toptalent van de autosport. Helmut Marko stelt dat Mercedes een risico neemt, maar dat Red Bull dat ook ooit deed met Max Verstappen.

Antonelli is bij Mercedes aangewezen als de opvolger van Lewis Hamilton. In de juniorklassen liet Antonelli veel mooie dingen zien, maar vorig jaar had hij het wel lastig in de Formule 2. Hij wist een aantal keren te overtuigen, maar hij ging ook regelmatig de mist in. Toch durft Mercedes het met hem aan, en mag hij dit jaar laten zien wat hij kan achter het stuur van een Formule 1-bolide.

Risico

Bij de concurrentie volgen ze de zaak op de voet. Red Bull-adviseur Helmut Marko staat bekend om zijn oog voor talent, maar ook hij ziet dat Mercedes een risicovolle stap neemt. Bij Sport.de legt Marko dat uit: "Antonelli is een risico, maar wij hebben een vergelijkbaar risico genomen met Max. Die was nog jonger toen hij in een Formule 1-wagen stapte, al zat hij niet meteen bij een topteam. Daardoor was er voor Max minder druk."

Monza

Marko stelt dat het omgaan met druk één van de grootste uitdagingen wordt voor Antonelli. De Oostenrijker probeert dat uit te leggen aan de hand van een voorbeeld: "Je hebt dat ook bij Antonelli's eerste vrije training in Monza gezien. Voor mij was het onbegrijpelijk dat ze dat juist in Italië hebben ingezet. In de eerste drie bochten was hij waanzinnig snel, maar in de vierde bocht is hij de muur, nou ja, de baanafzetting, ingevlogen."