Verstappen trekt duidelijke conclusie: "Kan tegenwoordig beter met druk omgaan"

Red Bull-coureur Max Verstappen wist in 2024 voor de vierde keer op rij wereldkampioen in de Formule 1 te worden. Hij kreeg de titel echter niet cadeau door de steeds sterker wordende concurrentie en balansproblemen in zijn RB20. Verstappen zag titelrivaal Lando Norris steeds dichterbij komen, maar bleef presteren onder de enorme druk. Dat komt met name door zijn ervaring, stelt Verstappen.

Max Verstappen ging in 2022 en 2023 op zeer dominante wijze met de wereldtitel aan de haal, en dit leek ook in 2024 weer het geval te zijn. De Nederlander won zeven van de eerste tien Grands Prix, stond 69 punten voor op Lando Norris in het rijderskampioenschap en er leek geen vuiltje aan de lucht. Maar daarna draaide het volledig om. Verstappen ging steeds meer worstelen met zijn RB20 en wist tien Grands Prix op een rij niet te winnen. Lando Norris kwam zodoende steeds dichterbij in het kampioenschap, waardoor Verstappen steeds meer onder druk kwam te staan. De Nederlander bleef echter presteren in zijn lastig te besturen RB20 en trok de titel uiteindelijk toch over de streep.

Het lijkt erop alsof de 63-voudig Grand Prix-winnaar onder druk juist beter gaat presteren, maar is dit ook zo? "Nou ja, ik ga ook zeker niet slechter presteren", stelt de 27-jarige rijder in de Viaplay-documentaire Verstappen: Lion Unleashed 4. "Ik weet niet of ik het dan ineens beter ga doen, maar slechter word ik er ook niet van. Maar je probeert natuurlijk het maximale te halen uit iedere mogelijkheid, vooral onder lastige omstandigheden", vertelt Verstappen, die aangeeft dat zijn ervaring hem ook een aardig handje helpt. "In dat soort situaties is het ook heel fijn dat ik flink wat ervaring op zak heb. Als ik mijn afgelopen seizoen bijvoorbeeld vergelijk met mijn eerste jaar als Formule 1-coureur, en dan met name op de moeilijke momenten en onder lastige omstandigheden, denk ik wel dat ik tegenwoordig een stuk beter om kan gaan met druk."