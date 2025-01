Albon waarschuwt Williams: "Kunnen niet ontspannen dit jaar"

Het team van Williams kende vorig jaar geen sterk seizoen in de Formule 1. De Britse renstal kampte met meerdere problemen, maar ze leven met een goed gevoel toe naar het komende seizoen. Toch stelt Alexander Albon dat Williams niet achterover mag gaan leunen in 2025.

Williams had het vorig jaar zeer zwaar. De auto was te zwaar, en dit werd onder meer veroorzaakt door het feit dat ze te laat waren begonnen met de bouw van de wagen. Dat was een gevolg van het moderniseren van het assemblageproces. Williams heeft hier stappen gezet, en dat geeft het team weer zelfvertrouwen. Ook de komst van nieuwe coureur Carlos Sainz geeft het team een goed gevoel.

Alexander Albon is blij met de positieve ontwikkelingen, maar hij heeft ook een duidelijke waarschuwing in huis voor zijn team. De Thaise coureur is glashelder in gesprek met Motorsport.com: "Ik denk niet dat dit een jaar is waarin we ietwat ontspannen kunnen zijn of dat we kunnen denken dat het nu allemaal naar ons toe komt. We moeten blijven pushen, en ervoor blijven zorgen dat we leren en onszelf kunnen aanpassen. We gaan komend seizoen tegenslagen tegenkomen, dat geldt voor ieder team. Hopelijk zijn we nu beter in staat om daarmee om te gaan."