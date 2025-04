Voor het eerst in 2025 heeft McLaren een Grand Prix niet gewonnen. Max Verstappen was ze te slim af, maar het leek erop dat McLaren het strategisch iets slimmer had kunnen aanpakken. Volgens teambaas Andrea Stella was dit echter het maximaal haalbare resultaat.

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri begonnen op de tweede en de derde plaats aan de race in Japan. Ze probeerden Max Verstappen te verschalken, maar de Nederlander hield de koppositie vast. Norris en Piastri openden de jacht, en McLaren koos ervoor om de coureurs op verschillende momenten naar binnen te halen. Dit zorgde voor vragen bij de volgers.

Kwalificatie

McLaren-teambaas Andrea Stella was in zijn sas met zijn prestaties. De Italiaan gaf direct na afloop van de race een eerste reactie bij Sky Sports: "De race werd vooral gisteren beslist. Er was niet veel actie in de race zelf en we eindigden op dezelfde plekken als in de kwalificatie. We hebben veel punten gescoord, dus het was weer een bemoedigend resultaat, maar de anderen liggen zeker niet ver achter en ze liggen soms zelfs voor op ons."

Opvallende strategie

In Japan lagen de anderen dus voor op McLaren. Het ging om Max Verstappen, die alles uit zijn Red Bull wisten te persen in de Grand Prix. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri reden vlak achter hem, maar ze konden de aanval niet openen. Piastri reed achter Norris, en hij had het gevoel dat hij Verstappen kon verschalken. McLaren weigerde Norris echter een teamorder te geven.

Inhalen was onmogelijk

Stella verklaarde deze keuze en de opvallende pitstopstrategie van het team: "We zagen dat op de baan blijven niet per se sneller was dan pitten. We zagen dat bij de Mercedes van George Russell, hij was sneller op de harde banden na zijn pitstop. Het neemt iets van acht tienden in beslag om een auto voor je aan te vallen op de baan. Zodra je binnen die seconde zit, zit je in de vieze lucht en valt je performance terug. Vandaag was het volgens mij niet mogelijk om in te halen."