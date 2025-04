Charles Leclerc was best of the rest in de Japanse Grand Prix. Achter Max Verstappen en de McLarens kwam hij als vierde over de streep. De Ferrari-coureur was niet tevreden, en stelde dat hij simpelweg snelheid te kort kwam.

Ferrari beleeft nog geen sterk seizoen in de Formule 1. Na tegenvallende weekenden in Australië en China, ging het dit weekend iets beter. Leclerc reed onzichtbaar rond, en kon niet in de buurt komen bij Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri. De vierde plaats was het hoogst haalbare resultaat, en daar was hij vanzelfsprekend niet blij mee. Zijn achterstand op racewinnaar Max Verstappen was ruim zestien seconden, en dat zorgt voor zorgen bij Ferrari.

Geen pace

Na afloop van de race was Leclerc terneergeslagen. De Monegask was niet blij met zijn vierde plaats, en legde zijn emoties uit aan Sky Sports: "Er zat niet meer in de auto. We hebben goed werk geleverd met de balans en de strategie, maar het is nog teleurstellender als je alles perfect doet en dan als vierde over de finish komt. De pace was er vandaag gewoon niet."

Geen geweldig gevoel

Leclerc doet er alles aan om goed te presteren. Hij geeft alles, maar als een podiumplaats uit zicht blijft, zorgt dat niet voor een goed gevoel. Zuchtend gaat hij verder met zijn verhaal: "Ik ging een specifieke richting op met mijn rijstijl, en ik heb het gevoel dat dit me meer kan helpen om het maximale uit de auto te halen. Als dat werkt voor me, dan heb ik vertrouwen, maar als het betekent dat we vierde zijn, is dat niet geweldig. Er zijn dingen die er waarschijnlijk snel aankomen voor ons."

Waar Leclerc met die laatste uitspraak op doelt, is niet duidelijk. Waarschijnlijk gaat het om updates, maar het is nog maar de vraag of dat Ferrari gaat helpen. Hun achterstand op McLaren is alleen maar aan het groeien.