Lawson gaat Albon om Red Bull-advies vragen

Liam Lawson is de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Bij Red Bull Racing is hij de opvolger van Sergio Perez en staat hij voor een zware opdracht. Lawson wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op zijn nieuwe avontuur, en hij gaat Alexander Albon om advies vragen.

Albon kent de huidige positie van Lawson. De Thaise coureur kreeg halverwege 2019 de kans om de teamgenoot te worden van Verstappen bij Red Bull. Na een redelijk halfjaar, kreeg hij in 2020 weer de kans naast Verstappen. Hij kende een tegenvallend jaar, waarna Red Bull hem verving door Sergio Perez. In 2021 werd Albon gestald in de DTM, waar hij de teamgenoot was van Lawson.

DTM

De Nieuw-Zeelander kent Albon dus goed. Hij wil hem om raad gaan vragen, zo legt hij lachend uit in een interview met de Britse zender Sky Sports: "Toen we in de DTM reden, werd hij waarschijnlijk ziek van al mijn vragen! Ik heb hem toen veel vragen gesteld over Red Bull, hoe de sfeer was in het team en hoe de auto reed. Ik weet dat de auto toen heel anders was dan nu, maar de karakteristieken zijn grotendeels hetzelfde gebleven. Natuurlijk heb ik al met de auto gereden op de simulator, hij is zeer agressief en lastig te besturen."

Extra informatie

Lawson weet nog goed wat Albon tegen hem zei tijdens hun gezamenlijke periode in de DTM. De kersvers Red Bull-coureur deelt die lessen en stelt dat Albon binnenkort een telefoontje kan verwachten: "Hij zei tegen mij dat het allemaal draait om zelfvertrouwen en dat je echt moet durven om het tegen Max op te nemen. Ik denk dat ik weer contact met hem op zal nemen. Dit is natuurlijk allemaal nieuw voor mij, dus ik ga hem in de komende week zeker weer bellen voor wat extra informatie."