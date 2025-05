Marko heeft geen spijt van Red Bull-degradatie Lawson

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko zegt dat het team geen spijt heeft dat het Liam Lawson heeft gedegradeerd van Red Bull naar Racing Bulls. Yuki Tsunoda zit nu in het stoeltje van de Nieuw-Zeelander en heeft volgens de 82-jarige Oostenrijker genoeg gedaan om de rest van het seizoen in de Red Bull te blijven zitten.

De Japanner zit alweer vier races in de Red Bull en heeft er daarvan twee keer punten behaald. Liam Lawson heeft in de Racing Bulls nog geen punten weten te behalen.

De juiste keuze?

"Ja", zei Helmut Marko tegen Bild toen aan hem gevraagd werd of hij de juiste keuze had gemaakt rondom de coureurswissel. Toen hij zei dat Tsunoda's puntenaantal tot nu toe op één hand te tellen is, vervolgde de Oostenrijker: "Ja, maar hij is veel dichter bij Max dan Liam was. In pas zijn tweede race in de Red Bull eindigde hij in de punten. Dat was een topprestatie en het bewijs dat we de juiste beslissing hebben genomen."

"Wanneer was de laatste keer dat we twee auto's in de punten hadden? Ik weet het niet meer", voegde Marko eraan toe. De 23-jarige Liam Lawson had nog niets kunnen bewijzen in de Red Bull en velen vinden dat dan ook een oneerlijke zet van het team van Red Bull Racing. Liam Lawson heeft alsnog niet gescoord dit seizoen, dus voor zowel Racing Bulls als Red Bull niet.

Lawson groeit

"Liam kon de druk bij Red Bull niet aan", stelt Marko. "Daarom was het de juiste beslissing om de cockpit met iemand anders te vullen. We weten wat we doen", voegt hij eraan toe. "En we hebben Liam niet in de steek gelaten, want hij racet nog steeds in de Formule 1 en heeft een van de slechts 20 cockpits in de hele wereld. Hij is daar goed ontvangen en presteert weer beter."