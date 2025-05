Hadjar laat verpletterende indruk achter bij Racing Bulls

Isack Hadjar maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Franse Racing Bulls-debutant heeft zijn eerste WK-punten al op zak, en hij begint steeds populairder te worden onder de fans. Volgens teambaas Laurent Mekies is hij ook populair binnen het team.

Hadjar begon op een pijnlijke manier aan zijn avontuur in de Formule 1. Hij crashte in Australië tijdens de opwarmronde, maar wist zich daarna goed te herpakken. Hij scoorde WK-punten, reed goede kwalificaties en maakte veel indruk in de sessies. Hij maakte zich populair bij de fans met zijn enthousiasme, en ook Red Bull-adviseur Helmut Marko stak zijn tevredenheid niet onder stoelen of banken.

Buitengewoon figuur

Bij Racing Bulls zijn ze ook heel erg blij met Hadjar. Teambaas Laurent Mekies deelde zijn enthousiasme over de Franse coureur in gesprek met Autosport: "Isack is echt een buitengewoon figuur. Hij is jong, hij is pas twintig jaar, maar hij past zo goed in het team. Hij durft veel, hij is grappig en hij praat met de verschillende generaties. Kijk ook naar wat hij doet achter de schermen en op sociaal vlak en je zult zien wat voor oprecht, grappig en nuchter figuur hij is."

Ander persoon op de baan

Ook op de baan doet Hadjar veel dingen die voor een glimlach zorgen bij teambaas Mekies. Hij stelt dat Hadjar zodra hij zijn helm op doet, verandert in een soort ander persoon. "Aan de andere kant, zodra hij zijn helm op zet, verandert hij in de meest competitieve persoon die je je maar kan voorstellen. Hij is iemand die echt de strijd aangaat met de felheid waar wij allemaal echt van houden."

Hadjar heeft na zes raceweekenden in totaal vijf WK-punten gescoord. Dat is goed voor de zestiende plaats in het wereldkampioenschap, en dat is zeker geen slecht resultaat. Zijn huidige teamgenoot Liam Lawson is nog puntloos.