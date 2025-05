Rinus 'VeeKay' van Kalmthout kon zijn geluk niet op na zijn derde toptienfinish van 2025 op de binnenbaan van de befaamde Indianapolis Speedway. De coureur uit Hoofddorp startte bijna stijf achteraan, maar haalde in de Grand Prix van Indianapolis door een zeer goede tactiek en een ijzersterke racesnelheid vijftien (!) mensen en finishte als negende. Door zijn uitmuntende comeback bivakkeert hij in het kampioenschap op de tiende positie van het IndyCar-kampioenschap.



''Alweer een mooie race'', begon VeeKay trots vanuit Indianapolis. ''Van plaats 24 naar de negende plek, wauw. De strategie werkte perfect: we hebben het precies zoals van tevoren uitgedacht en uitgevoerd'', complimenteerde VeeKay richting zijn team Dayle Cone Racing. ''Daar hebben we veel plezier van gehad.''



Slechte start

Loftrompet voor DCR

Focus op Indy 500

In het begin van het weekend liep het stroef met VeeKay. Door een motorprobleem met de Honda had de Hoofddorper weinig tijd om oefenrondjes te rijden met als gevolg dat de Nederlander niet uit de verf kwam in de kwalificatie. Tijdens de warming-up kreeg Rocket Rinus de #18-bolide op tijd aan de praat. ''Na een moeilijke vrijdag waren we niet tevreden met de auto en dus hebben we voor de warm-up grote aanpassingen gemaakt. Die bleken perfect te werken, waardoor ik tijdens de race over een supersnelle wagen beschikte.''VeeKay vervolgt met een loftrompet van de motorleverancier en zijn eigen team: ''De Honda-motor is ontzettend goed wat betreft het brandstofverbruik, dat we wisten dat het mogelijk was om onze strategie uit te voeren. Vroeg naar binnen, ruim baan en dan snelle ronden produceren. Die toptienfinishes in de eerste vijf wedstrijden is een prachtige score in dit competitieve veld in de IndyCar. Dayle Cone Racing heeft mij andermaal een fantastische auto meegegeven en dat heeft zich uitbetaald in dit resultaat. We staan op dit moment tiende in het kampioenschap, een mooie bijkomstigheid van de goede prestaties van de afgelopen weken.Over twee weken staat de iconische Indianapolis 500 op het programma. Op zondag 25 mei wordt om 18:45 de 109de editie gereden van The Greatest Spectacle op aarde. ''De meimaand is begonnen met een vierde en een negende plaats. Nu verschuift onze aandacht naar de Indianapolis 500. Op naar het grootste spektakel van het jaar'', besluit VeeKay strijdvaardig, In 2024 won Josef Newgarden de befaamde race.