F1-ster komt bizarre theorie over Oscar Piastri en Max Verstappen

Oscar Piastri is dit jaar de grote titelfavoriet. De Australiër voert het wereldkampioenschap aan, en wist al vier Grands Prix te winnen. Volgens Jacques Villeneuve heeft Piastri één groot voordeel ten opzichte van Max Verstappen: hij krijgt minder straffen.

Piastri lijkt zich dit jaar op te kunnen maken voor een strijd om de titel. Hij versloeg Max Verstappen al een paar keer in directe duels op de baan. In Jeddah blufte hij de Nederlander af in de eerste bocht, waarna Verstappen een straf kreeg voor het inhalen buiten de baan. In Miami wist hij Verstappen ook te verslaan, waarna zijn zege niet meer in gevaar kwam.

Piastri ervaart weinig druk

Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve ziet een voordeel voor Piastri. De Canadees geeft zijn mening bij Vision4Sport: "Oscar lijkt niet gebukt te gaan onder druk en hij heeft in Mark Webber een uitstekende mentor gevonden. Hij is iemand waar Oscar goed op kan leunen. Ik zal niet beweren dat hij een vaderfiguur is, maar hij zorgt wel voor een zekere balans en energie tussen hen beiden wat heel gunstig is."

Daarna stipt Villeneuve een bijzonder punt aan: "Piastri is echt geliefd. Hij is nu echt het Golden Kid. Als er iets gebeurt, dan zal hij niet zo snel een straf krijgen als Max Verstappen. Dat is echt van grote waarde in de strijd om het wereldkampioenschap."

Minder snel een straf

Volgens Villeneuve is dit niet per se iets nieuws in de wereld van de Formule 1: "Het doet me denken aan de tijd van de strijd tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Nico zou een bepaalde straf krijgen, maar als Lewis een race later hetzelfde zou doen, dan kreeg hij geen straf. Daar gaat de balans een beetje scheef, maar dat is menselijk, en op dit moment bevindt Piastri zich aan het juiste einde van die balans."