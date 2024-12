Russell slaat terug naar FIA-president: "Weet niet wat er omgaat in zijn hoofd"

George Russell is niet blij met het gedrag van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De Britse Mercedes-coureur en GPDA-kopstuk wijst naar een aantal recente acties van Ben Sulayem. Hij vraagt zich hardop af wat er om gaat in het hoofd van de FIA-president.

Ben Sulayem zorgde in de afgelopen weken voor de nodige verbazing. Hij reageerde opvallend op een open brief van de GPDA waarin de coureurs vroegen waar het geld naartoe gaat. De FIA-president stelde dat dit hun zaak niet was, en dat hij ook niet aan hen vraagt waar ze hun geld aan uitgeven. Het was niet de reactie waar de coureurs op hadden gehoopt, en het was niet de eerste keer dat Ben Sulayem voor verbazing zorgde.

Serieuze zaak

Russell is dan ook niet blij met deze uitspraken van Ben Sulayem. In een reactie op de FIA-president spreekt Russell zich uit bij Autosport: "Ik weet niet wat er omgaat in zijn hoofd. Maar zoals ik bij de vorige keer dat we deze discussie voerden zei: 'Wat is het volgende? Wat gaat het volgende ding worden?' Ik had niet verwacht dat het twee weken later iets zou zijn wat er nogal serieus uitziet."

Eindpunt

Russell doelt hiermee op een opvallende regelwijziging bij de FIA. Het komt erop neer dat Ben Sulayem en de president van de senaat meer macht krijgen. Russell vindt het een bijzondere zaak: "Ik weet niet echt wat deze bestuursverandering gaat betekenen in deze situatie. Ik weet niet exact wat het is, maar het ziet eruit als een big deal. Ik was nogal verbaasd dat het zo was dat het twee weken later weer iets anders was. Is het over twee weken weer iets anders? En waar staan we, wat is het eindpunt?"