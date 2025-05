FIA geeft voormalig Mercedes-kopstuk topfunctie

Autosportfederatie FIA heeft weer een nieuwe naam toegevoegd aan de organisatie. Shaila-Ann Rao is aangesteld als adviseur van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De komst van Rao is opvallend, omdat ze eerder nog bij de FIA was vertrokken nadat er aan haar werd getwijfeld vanwege haar Mercedes-verleden.

De FIA heeft een aantal onrustige maanden achter de rug. Er ontstond twijfel over het functioneren van Ben Sulayem, en meerdere kopstukken trokken de deur achter zich dicht. Enkele weken geleden vertrok vicepresident Robert Reid, terwijl eerder ook Niels Wittich, Janette Tan en steward Tim Mayer de deur werden gewezen. De FIA vond met Malcolm Wilson al een opvolger van Reid, en ze versterken het team nu met Rao.

Verleden bij Mercedes

Rao begint vandaag bij de FIA in haar rol als adviseur van Ben Sulayem. Ze zal advies gaan geven over diverse zaken waaronder reglementaire en commerciële zaken. Het is de derde keer dat ze gaat werken voor de FIA. Ze was eerder directeur juridische zaken en ze was een paar jaar geleden de interim secretaris-generaal voor motorsport. Die rol moest ze echter snel verlaten toen er onrust ontstond over haar verleden bij het team van Mercedes.

Ben Sulayem is blij

Bij de Duitse renstal was ze de adviseur van teambaas Toto Wolff, en dit zorgde voor vraagtekens bij andere teams. Nu speelt deze kwestie klaarblijkelijk geen rol meer, en mag ze weer aan de slag gaan bij de FIA. Ben Sulayem laat in een persbericht weten blij te zijn: "Ik ben verheugd Shaila-Ann weer te mogen verwelkomen bij de FIA. Ze heeft een uitzonderlijke staat van dienst in de globale autosport en ze zal een grote aanwinst zijn voor mij en mijn team."

Volgens Ben Sulayem gaat ze helpen bij het verbeteren van de kaders binnen het kampioenschap, iets wat gunstig moet zijn voor de teams en de coureurs. "Ze zal mij ook adviseren over zaken die betrekking hebben op alle promotors van het FIA-wereldkampioenschap."