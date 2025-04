Trotse Russell schaft droomauto van 2,5 miljoen euro aan

George Russell heeft met veel trots een nieuwe aankoop gepresenteerd. De Britse Mercedes-coureur kan nu ook in zijn woonplaats worden gespot in een bolide met Formule 1-technologie. Hij heeft namelijk een exclusieve en peperdure Mercedes in ontvangst mogen nemen.

De meeste Formule 1-coureurs beschikken over een goed gevulde garage. Charles Leclerc is de trotse eigenaar van een peperdure Ferrari, terwijl Fernando Alonso en Lewis Hamilton een aantal peperdure hypercars in hun garage hebben staan. George Russell mag zich nu ook de eigenaar van een hypercar noemen, want hij heeft een personaliseerde Mercedes AMG One in ontvangst genomen. Deze wagen is gebouwd in samenwerking met het Formule 1-team van Mercedes.

Droomauto van Russell

Op Instagram toonde de trotse Russell zijn nieuwe auto aan de wereld. Het gaat om een blauw exemplaar met Russells startnummer 63 op de zijkant en de bekleding. Russell schrijft dat hij zijn droomauto heeft aangeschaft: "Ik ben zo trots dat ik deze auto mag bezitten, dit is al een droom sinds ik in 2017 bij Mercedes tekende. Het is bijzonder dat de krachtbron in deze auto een aangepaste versie is van die in onze F1-auto uit 2015, dat was de eerste Mercedes Formule 1-bolide waar ik in heb gereden!"

Exclusieve wagen populair onder F1-coureurs

Van de Mercedes AMG One zijn slechts 275 exemplaren gemaakt, en er hangt een prijskaartje van zo'n 2,5 miljoen euro aan. De wagen beschikt over zo'n 1000 pk, en is voorzien van verschillende technologieën uit de Formule 1. Zo is er een luchtinlaat aanwezig boven de cockpit en kan Russell gebruikmaken van een DRS-systeem. De topsnelheid van de auto wordt geschat op 352 kilometer per uur.

Russell is overigens niet de enige Formule 1-coureur met de Mercedes AMG One in zijn garage. Zijn oud-teamgenoot Lewis Hamilton was betrokken bij de ontwikkeling van de auto, en hij heeft ook zo'n bolide in handen. Ook Nico Rosberg mag zich de trots eigenaar noemen van dit racebeest.