Ben Sulayem haalt uit naar kritische coureurs: "Dat is hun zaak niet"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft voor het eerst gereageerd op de recente kritiek op zijn acties. Hij hield zich wekenlang stil over de brief van de GPDA, maar daar is nu een einde aangekomen. Hij stelt dat de zaken die de coureurs aanhalen, niet hun zaak zijn.

Ben Sulayem zorgde in de afgelopen maanden voor veel ophef. Zijn uitspraken over het gevloek van coureurs over de boordradio zorgde voor veel ergernis. Toen Max Verstappen vlak daarna een taakstraf kreeg voor vloeken tijdens een persconferentie, kwam er nog meer irritatie. Enkele weken geleden stuurde rijdersvakbond GPDA een open brief naar Ben Sulayem waarin ze hun frustraties uitspraken en ze vroegen om meer transparantie. Daarnaast wilden ze weten waar al het geld van de boetes heengaat.

Niet hun zaak

In Qatar reageerde Ben Sulayem voor het eerst op deze eisen van de coureurs. Hij heeft er geen zin in om dit soort zaken te delen, zo stelt hij bij Autosport: "Dat is hun zaak niet, sorry. Maar met alle respect, ik ben ook een coureur. In respect de coureurs. Laat ze zich concentreren op wat ze het beste kunnen doen, en dat is racen. Maar oké, wil je weten hoeveel we betalen aan grassroots? Ik zal het je geven: we hebben vorig jaar 10,3 miljoen euro geïnvesteerd hierin. Ik denk dat dit veel geld is. In 2024 is het nu meer dan 10 miljoen. Terug naar de grassroots, naar de karting."

Wittich

In de afgelopen weken werden er veel mensen ontslagen bij de FIA. Het zorgt voor nog meer vragen, maar als Ben Sulayem wordt gevraagd naar de recente gebeurtenissen, reageert hij fel: "Dit is onze business. We doen wat goed is voor de FIA. Het is niemands business om zich onze zaken te bemoeien. Het zijn de resultaten die we boeken." De coureurs wilden weten waarom wedstrijdleider Niels Wittich werd ontslagen, maar daar wil Ben Sulayem niets over zeggen: "Moeten we het ze vertellen? Als er iets binnen de teams verandert, vertellen ze het ons dan? Nee, dat doen ze niet. Niemand hoeft het te vertellen. Wij hebben de regels, en we volgen onze regels. We volgen niet de regels van iemand anders, zo simpel is het."