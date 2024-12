'FIA voert regelwijziging door, meer macht voor Ben Sulayem'

Het lijkt erop dat de FIA een opvallende regelwijziging gaat doorvoeren. De autosportfederatie is namelijk met een regel waardoor het leiderschap niet meer ter verantwoording kan worden geroepen voor slecht bestuur. Het zou betekenen dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem meer macht krijgt.

Het is het hele jaar al onrustig bij de FIA. President Mohammed Ben Sulayem lag meerdere keren onder vuur vanwege zijn gedrag, uitspraken en beslissingen. Meerdere kopstukken zijn in de afgelopen maanden vertrokken, en voorafgaand het weekend in Qatar werden er weer een aantal hoofdrolspelers ontslagen. Ditmaal ging het om de ervaren steward Tim Mayer en kersvers Formule 2-wedstrijdleider Janette Tan. Een week daarvoor werd ook wedstrijdleider Niels Wittich de deur gewezen.

De Britse omroep BBC meldt dat de FIA bezig is met een zeer opvallende regelwijziging. Een reeks herzieningen van de statuten die de audit- en de ethische commissies regelen zijn naar de aangesloten autoclubs gestuurd. Deze aangepaste regels zouden ervoor moeten zorgen dat alle ethische klachten worden gecontroleerd door de FIA-president en de president van de senaat, in plaats van door de senaat zelf. Hierdoor zou de auditcommissie geen bevoegdheid meer hebben om financiële zaken te onderzoeken.

Ethische kwesties

Het zijn opvallende regelwijzigingen, want Ben Sulayem lag dit jaar onder vuur vanwege ethische kwesties. Begin dit jaar werd er onderzoek gedaan naar mogelijke beïnvloeding van de FIA-president bij een aantal Grands Prix. Daarnaast bestonden er veel vraagtekens over financiële acties van Ben Sulayem. Er gingen verhalen rond dat hij met zijn privékantoor een presidentskantoor had opgericht om aangesloten clubs te betalen. Belangrijke namen bij de FIA die aan de bel hadden getrokken, werden ontslagen. Compliance Officer Paolo Basarri onderzocht de zaken, maar ook hij werd ontslagen.

Compliance Officer

Volgens de BBC zou de wijziging van de statuten ervoor zorgen dat er hier iets gaat veranderen. De aangepaste regels zou de mogelijkheid van de Compliance Officer om te rapporteren aan de auditcommissie verwijderen. Daarnaast zou ook de mogelijkheid van de auditcommissie om een zaak te onderzoeken worden verwijderd, tenzij de FIA-president de senaat daar om vraagt.