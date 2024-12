Cynische Verstappen hekelt straf: "We zijn natuurlijk nette schooljongetjes"

Max Verstappen voerde afgelopen week zijn veelbesproken taakstraf uit in Rwanda. Hij kreeg die straf voor het schelden tijdens de persconferentie in Singapore. Verstappen is kritisch op deze straf, en hij stelt cynisch dat alle coureurs vanzelfsprekend nette schooljongetjes zijn.

Verstappen ontving zijn taakstraf voor het gebruik van het woordje 'fucked'. De FIA ontving veel kritiek voor het uitdelen van deze straf, en Verstappen was zelf ook kwaad. Uiteindelijk voerde hij de straf vorige week uit voorafgaand aan het FIA-gala in de Rwandese hoofdstad Kigali. Daar moest hij een project uitvoeren met schoolkinderen en besprak hij onder meer een speciale crossauto.

Schooljongetjes

De straf van Verstappen deed dit jaar veel stof opwaaien. Hij is het er dan ook nog altijd niet mee eens, zo laat hij ook duidelijk weten in een interview met Viaplay. Als hij een clip te zien krijgt waarin wordt gevraagd of hij op zijn taal wil letten, reageert hij cynisch: "Ja, want we zijn natuurlijk allemaal schooljongetjes die netjes moeten zitten. Het is iets wat ik niet fijn vindt aan de Formule 1. Natuurlijk snap ik dat je niet kan schelden in een persconferentie, maar het is ook gewoon taalgebruik. Het is er zo uit. Zo zijn we allemaal opgegroeid, ook diegenen die daar zitten."

Kinderen

De straf deed veel stof opwaaien. Onder meer steward Johnny Herbert verdedigde de beslissing door te stellen dat er ook kinderen kijken. Daar kan Verstappen helemaal niets mee: "Ik zal als vijfjarige ook tussen de scheldende mensen. Niet van mijn ouders hoor, maar wat denk je dat ik op school zelf allemaal zei. Het is ook een beetje stoer doen naar andere kinderen onderling, het hoort er allemaal een beetje bij." Verstappen begrijpt zijn straf ergens wel, maar hij blijft erbij dat het overdreven is: "Als je dan zo als een kleuter gestraft wordt, dan denk ik wel: 'waar zijn we mee bezig in deze sport?'"