De Formule 1-coureurs van 2024: Alexander Albon, eindelijk tegenstand

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel negen: Alexander Albon, die tijdens zijn derde jaar bij Williams eindelijk wat tegenstand kreeg van een teamgenoot.

Naam: Alexander Albon (Verenigd Koninkrijk, 23 maart 1996)

Eindklassering 2024: Zestiende

WK-punten: 12

Beste klassering: Zevende (Azerbeidzjan)

Onbetwiste kopman

Dat Alexander Albon de afgelopen seizoenen dé absolute kopman van het team van Williams is geweest, daar mag absoluut geen twijfel over bestaan. De Thais-Britse coureur behaalde 31 van de 36 punten in 2022 en 2023 en bracht het team uit Grove met zijn uitstekende resultaten vorig jaar in zijn eentje naar de zevende plaats in het constructeurskampioenschap. Bovendien werd de voormalig Red Bull-rijder in 2022 en 2023 slechts twee keer verslagen in de kwalificatie, wat zijn dominantie binnen het team verder onderstreept.

Dat Williams Albon ook als kopman zag, werd aan het begin van het Formule 1-seizoen 2024 in Melbourne pijnlijk duidelijk. Tijdens de eerste vrije training ging Albon met zijn FW46 keihard de muur in, waardoor hij de Britse renstal met een enorm probleem opzadelde. De formatie uit Grove had namelijk een tekort aan reserveonderdelen, waardoor ze naar de Grand Prix van Australië geen reservechassis mee konden nemen. Williams moest een pijnlijk besluit nemen en ze besloten - terwijl Albon dus crashte - het chassis van Sargeant aan Albon te geven. Hierdoor kon de Thaise-Brit deelnemen aan de race in Melbourne, terwijl de Amerikaan vanaf de zijkant moest toekijken.

Colapinto

Het was een harde, maar misschien wel terechte beslissing. Albon was een aantal klassen beter dan Sargeant en dat werd ook in 2024 weer duidelijk. Tijdens de eerste seizoenshelft scoorde de 28-jarige Albon in een matige Williams vier punten en was hij zijn Amerikaanse teamgenoot opnieuw in elke kwalificatiesessie de baas. Het leek intern opnieuw een makkelijk jaar te gaan worden voor de rijder uit Londen, maar daar kwam verandering in. Nadat Sargeant tijdens de derde vrije training in Zandvoort voor de zoveelste keer dit jaar zijn auto in de vangrails plantte, was de maat vol voor teambaas James Vowles. De Brit stuurde Sargeant per direct weg na het weekend in Nederland, waardoor Albon in Franco Colapinto een nieuwe teamgenoot kreeg.

Dat was een verrassende keuze, aangezien de 21-jarige Argentijn in de Formule 2 wel oké, maar niet heel geweldig had gepresteerd. Toch had Albon het onwijs lastig met man uit Pilar, die onwijs veel indruk maakte. Zo werd de Thais-Britse rijder in Bakoe in de kwalificatie verslagen en dat was de eerste keer sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië van 2022. Daar moet echter wel een kanttekening bij geplaatst worden, want Williams vergat voorafgaand aan de tweede run in Q3 de airbox uit de FW46 van Albon te halen, waardoor hij slechts één rondje kon rijden.

Steeds meer fouten

Hij eindigde in de race dan ook 'gewoon' weer voor Colapinto, waardoor Albon zijn beste resultaat van zijn seizoen boekte. Na twee races als teamgenoten had Albon acht punten tegenover de vier van Colapinto. Maar daarna werd toch wel duidelijk dat de druk op de 28-jarige steeds groter werd. Hij scoorde geen enkel punt meer, werd nog enkele keren verslagen door zijn teamgenoot en ging bovendien steeds meer fouten maken. Zo spinde hij tijdens de sprintkwalificatie in de Verenigde Staten, crashte hij hard tijdens de eerste training in Mexico na knullig contact met Oliver Bearman en moest hij de Grand Prix van Brazilië aan zich voorbij laten gaan nadat hij zijn FW46 compleet afschreef tijdens de kwalificatie op Interlagos. Het zorgde ervoor dat Albon 4,66 miljoen dollar aan schade reed, wat hem een tweede plaats in het zogenoemde destructors championship opleverde.

Sainz een maatje te groot?

Albon was Colapinto uiteindelijk wel de baas qua punten (acht om vijf) en in het onderlinge kwalificatieduel (zeven om twee), maar het ging niet bepaald van een leien dakje. Men had misschien wel verwacht van Albon dat hij met zijn ervaring gehakt zou maken van de jonge Argentijn, maar niets bleek minder waar. En als de rijder uit Londen het al lastig heeft met een rookie, hoe lastig gaat hij het volgend seizoen dan wel niet krijgen tegen viervoudig Grand Prix-winnaar Carlos Sainz. De Spanjaard moest Ferrari na de komst van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton noodgedwongen verlaten en werd eerder dit jaar al aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Albon.

Sainz maakte tijdens de post-season test direct indruk door bij zijn eerste meters in de Williams meteen een tijd te noteren die bijna twee tienden sneller was dan die van Albon. De Thaise-Brit zal volgend jaar duidelijk een flinke kluif krijgen aan de Madrileen, die toch als een van de topcoureurs in de Formule 1 wordt gezien. Het wordt dan ook een belangrijk jaar voor Albon, want hij zal moeten laten zien dat hij sinds zijn vertrek bij Red Bull - waar hij kansloos was tegen Max Verstappen - stappen heeft gezet en zich kan meten met de absolute top in de koningsklasse.