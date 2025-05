Briatore verklaart spectaculaire F1-comeback van Colapinto

Het team van Alpine heeft vandaag bekendgemaakt dat ze Jack Doohan vervangen door Franco Colapinto. Het is een pijnlijke beslissing, en teamadviseur Flavio Briatore legt uit waarom ze deze ingrijpende beslissing hebben genomen. Hij vindt het een logische beslissing.

Doohan kende een lastige start van het seizoen. Hij wist geen punten te scoren, en hij stond onder enorme druk. Alpine had Colapinto losgepeuterd bij Williams als nieuwe derde coureur. Hij werd voortdurend in verband met het zitje van Doohan, en nu is dat dus officieel. Hij mag vijf races gaan rijden, en daarna gaan ze weer een evaluatiegesprek houden voor de Britse Grand Prix.

Waarom voert Alpine deze wisseling door?

Eerder deze week vertrok teambaas Oliver Oakes bij Alpine, en nu heeft Briatore weer de touwtjes in handen. In een persbericht verklaart hij de wissel: "Na de eerste races van het seizoen te hebben bekeken, hebben we besloten om Franco de komende vijf races naar Pierre te zetten."

"Aangezien het deelnemersveld dit jaar zo aan elkaar gewaagd is, en het team in de afgelopen twaalf maanden drastisch is verbeterd, zien we de noodzaak om onze line-up te roteren."

2026

Volgens Briatore wordt deze rijderswissel ook uitgevoerd met het oog op 2026. De flamboyante Italiaan is duidelijk: "We weten dat 2026 belangrijk zal zijn voor het team, en een volledige en eerlijke beoordeling van de coureurs dit seizoen is de juiste stap om onze ambities volgend jaar maximaal waar te maken."

Steun voor Doohan

Briatore wil Doohan overigens ook niet laten vallen. Hij neemt het om voor de Australiër: "We blijven Jack binnen het team steunen, aangezien hij zich dit seizoen heel professioneel heeft gedragen als coureur binnen het team. De volgende vijf races geven ons een kans om iets anders te proberen en na deze periode zullen we onze opties weer gaan bekijken."