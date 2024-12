Antonelli rijdt middagsessie in Abu Dhabi, maar mist Super Formula-test

Andrea Kimi Antonelli moest de ochtendsessie van de post-season test vanwege ziekte aan zich voorbij laten gaan, maar zal vanmiddag wel weer in actie komen voor het team van Mercedes. Hij heeft zich echter wel afgemeld voor de Super Formula-test die hij aanstaande vrijdag zou uitvoeren op Suzuka.

Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli zou afgelopen weekend zijn laatste races als Formule 2-coureur gaan afwerken, maar moest deze aan zich voorbij laten gaan vanwege ziekte. Hij zou vandaag wel in actie gaan komen voor het team van Mercedes tijdens de Young Driver Test, zodat Antonelli al een beetje klaargestoomd kan worden voor zijn debuutjaar in de koningsklasse in 2025, maar vanochtend werd bekend dat hij ook de ochtendsessie van deze test moest overslaan vanwege zijn gezondheid. Hierdoor mocht Frederik Vesti plaatsnemen achter het stuur van de W15.

Vanmiddag wel in actie

Het was even afwachten of Antonelli vandaag überhaupt nog in actie zou kunnen komen voor de Silver Arrows, maar zojuist werd bekend dat de pas 18-jarige vanmiddag achter het stuur van de W15 zal kruipen. George Russell zal, net als tijdens de ochtendsessie, achter het stuur van de andere Mercedes kruipen om de bandentest af te werken.

Geen Super Formula-test

Er is echter wel besloten dat de Mercedes-junior niet meer in actie zal komen tijdens de Super Formula-test. Antonelli zou direct na de post-season test op het Yas Marina Circuit afreizen naar Japan om daar in actie te komen tijdens een test op Suzuka, net als Oliver Bearman. Op deze manier wilden beide heren het circuit beter leren kennen voor de Grand Prix van Japan van 2025. Maar de organisatie van de Super Formula heeft bekendgemaakt dat Antonelli zich om medische redenen heeft teruggetrokken uit de test.

In een bericht op X stond: "Andrea Kimi Antonelli, die zou deelnemen aan de Super Formula Suzuka-test, kan vanwege zijn slechte gezondheid niet deelnemen."