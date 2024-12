Zieke Antonelli slaat ochtendsessie post season test over

Op het circuit van Yas Marina staat vandaag de post season test op het programma. Vanochtend zijn de coureurs de baan opgegaan, maar bij Mercedes is er last minute een wijziging doorgevoerd aan de line-up. Andrea Kimi Antonelli moet de ochtendsessie namelijk overslaan.

Antonelli zou vandaag de rookietest afwerken op het circuit van Yas Marina. De jonge Italiaan wordt door Mercedes klaargestoomd voor zijn debuut in 2025, maar deze belangrijke test moet hij deels aan zich voorbij laten gaan. Antonelli ontbrak afgelopen weekend ook bij de seizoensfinale in Abu Dhabi vanwege ziekte, en hij is nog niet volledig herstelt. Toen Mercedes de auto's vanochtend de baan opstuurde, zat Antonelli dan ook niet achter het stuur.

De eerste helft van de rookietest wordt dan ook afgewerkt door een andere coureur. Frederik Vesti mocht plaatsnemen achter het stuur van de W15. De reservecoureur heeft dit jaar geen vrije trainingen gereden, en hij maakt nu dus voor het eerst uitgebreid kennis met de auto. Het is de verwachting dat Antonelli vanmiddag arriveert op het circuit, maar het is nog niet zeker of hij fit genoeg is om de middagsessie te rijden. De andere Mercedes wordt bestuurd door George Russell, hij werkt de verplichte bandentest af.