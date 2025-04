Antonelli waarschuwt Russell: "Ik kom steeds dichter bij"

Andrea Kimi Antonelli maakte ook in de kwalificatie in Saoedi-Arabië weer een goede indruk. Hij wist zijn teamgenoot George Russell weer niet te verslaan, maar hij voelt zich wel steeds dichter bij komen. Antonelli geeft echter wel toe dat hij nog een paar stappen moet zetten.

Antonelli noteerde in de kwalificatie in Saoedi-Arabië de vijfde tijd. Het was weer een stabiele prestatie van de jonge Italiaanse debutant. Vooralsnog betaalt hij het vertrouwen van Mercedes terug met goede resultaten. Antonelli staat in het onderlinge kwalificatieduel nog wel achter op zijn teamgenoot George Russell. De Brit was tot nu toe de snelste in alle kwalificatiesessies van het jaar, maar dat betekent niet dat het slecht gaat met Antonelli.

Het gat wordt kleiner

De Italiaan denkt zelfs dat hij Russell steeds ietsje meer onder druk kan zetten. In gesprek met Motorsport.com legde hij dat na de kwalificatie uit: "Ik kruip dichter bij, dat voel ik. Hij rijdt natuurlijk geweldig en zijn pace in de kwalificatie is best indrukwekkend. Dan weet je dat het goed is, dat het gat kleiner wordt, want het laat zien dat ik mezelf steeds verder weet te pushen. Ik voel dus echt dat ik dichter en dichter bij kom. Het gaat nu vooral om het aan elkaar weten te knopen."

Data van Russell

De jonge coureur uit Bologna kijkt goed naar wat Russell doet. Hij weet namelijk dat hij hier veel van kan leren. Antonelli maakt er geen geheim van dat hij soms eventjes naar de data van Russell kijkt: "Natuurlijk, want hij rijdt heel erg sterk. Hij heeft een uitstekende start van het seizoen achter de rug, dus natuurlijk probeer ik zijn data te analyseren en er zoveel mogelijk van te leren. Het is over het algemeen goed om dat in te zien, want ik kan dan zien waar het beter moet. Dan mak ik mezelf nog verder pushen. Het is goed om iemand zoals hij in het team te hebben."