Wonderkind Antonelli krijgt exclusieve Netflix-documentaire

In navolging van Drive to Survive lanceert Netflix in opdracht van Mercedes sponsor WhatsApp opnieuw een F1-documentaire: The Seat. Het programma gaat over de opmerkelijke promotie van Andrea Kimi Antonelli naar het F1-team van Mercedes. Netflix lanceert de documentaire op maandag vijf mei. De trailer is over twee dagen te bewonderen via het YouTube-kanaal van WhatsApp.

Inkijkje

De Antonelli-docu op Netflix is op initiatief van Mercedes' sponsor WhatsApp Messenger gefilmd en gemonteerd. Behalve Antonelli en zijn entourage neemt de chat-app - niet geheel verrassend - ook een prominente rol in het geheel. Op het YouTube-kanaal van WhatsApp staat het volgende over deze docu: ''The Seat toont de unieke beslissing van om Kimi Antonelli te promoveren tot Formule 1-coureur, waarmee hij de op twee na jongste debutant in de geschiedenis van de sport werd. Bekijk de privégesprekken en chats via WhatsApp die leidden tot de schokkende verschuiving binnen het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team.''

Drive to Survive

Voor Antonelli is dit niet zijn officiële Netflix-debuut. In de afgelopen editie van Drive to Survive, een Netflix-serie over de Formule 1 waarbij coureurs en teams een seizoen lang gevolgd worden, was de pas 18-jarige Italiaan al eventjes te bewonderen. In een aflevering over Mercedes waarbij vooral de focus werd gelegd op het zoeken naar de ideale opvolger van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kwam de Mercedes-junior voor het eerst in beeld. Netflix ging bij Antonelli thuis op bezoek om uiteindelijk over de schouder mee te kijken hoe de kroonprins van Mercedes te horen kreeg dat hij in 2025 mocht uitkomen in de Formule 1 naast George Russell.

Netflix pakt verder uit

Netflix komt in de maand mei ook met een andere serie: F1 Academy, de vrouwelijke opstapklasse richting de Formule 1. De langverwachte docu zou 28 mei op de streamingdienst beschikbaar zijn. De documentaire gaat een Drive to Survive-achtige setting krijgen en je wordt als kijker meegenomen door het F1 Academy-seizoen van 2024. In zeven afleveringen wordt het gehele seizoen verteld. Er zijn ook zeven races, dus het is waarschijnlijk dat iedere aflevering één race aan het licht brengt. De vrouwelijke coureurs gaan echt gevolgd worden, zoals ook in Drive to Survive gebeurt.