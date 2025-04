Het team van Ferrari heeft geen sterke start van het seizoen achter de rug. De Italiaanse renstal moet terrein toegeven op de concurrentie, en ze hebben al de nodige punten verspeeld. Het levert ze felle kritiek op van voormalig Ferrari-kopstuk Luca di Montezemolo.

Ferrari heeft een zware start van het seizoen achter de rug. De Italiaanse renstal kende de nodige problemen en liep tegen een dubbele diskwalificatie aan in China. Coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc waren ook niet helemaal tevreden over hun auto. Bij de renstal moet er nu naar voren worden gekeken, want ze staan slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap met 57 WK-punten.

Leiderschap

Voormalig Ferrari-baas Luca di Montezemolo was aanwezig in Bahrein. De iconische Italiaan was daar nogal kritisch op zijn voormalige werkgever. Bij Blik spreekt hij zich kritisch uit: "Het team heeft al jaren een gebrek aan leiderschap. Ja, de ziel ontbreekt daar echt. Vroeger werkten mensen dag en nacht, vroeger stond het bedrijf echt voor passie. En nu jagen we bijna doelloos succes na!" Hij noemde geen namen van de mensen waar hij specifiek boos op was.

Antonelli

Di Montezemolo is ook kritisch op een andere zaak bij Ferrari. Hij vindt het namelijk vreemd dat het team het grootste Italiaanse talent van het moment door de vingers heeft laten glippen. Hij heeft het over kersvers Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Hij heeft een goede start gemaakt bij de Zilverpijlen. "Heel Italië vraagt zich echt af waarom Andrea Kimi Antonelli, een Italiaan, niet voor Ferrari rijdt!"

Het team van Ferrari promoveert niet vaak talenten naar hun team. De laatste coureur waar ze dat wel mee deden, was Charles Leclerc. De Monegask voert nu een duo met Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen kwam begin dit jaar over van het team van Mercedes. Bij de Duitse renstal werd hij opgevolgd door Antonelli.