Andrea Kimi Antonelli kent tot nu toe een uitstekende start van het seizoen. De Italiaan begon sterk in Melbourne met P4. Hij kwalificeerde echter als zestiende, maar wist zichzelf goed omhoog te rijden. Ook in Bahrein heeft de piepjonge coureur een uitstekende kwalificatie gereden.

Antonelli zou eigenlijk op de tweede startrij van de grid verschijnen, maar door een penalty vanwege te snel de pit uitrijden na de crash van Haas-coureur Esteban Ocon start hij als vijfde. De Fransman crashte in Q2 en beide Mercedes-mannen reden de pitbox uit zonder een officiële starttijd van de FIA.

Jong geleerd

Antonelli wordt nu al rookie van het jaar genoemd en dat heeft hij puur te danken aan zijn prestaties. De jonge Italiaan rijdt zichzelf goed in de spotlight door drie keer in de punten te rijden, met als laagste resultaat een zesde plek. Ook in Bahrein heeft de rookie snelheid laten zien en start dus op de vijfde plek.

Antonelli zelf denkt dat hij nog heel wat moet leren om zichzelf te maximaliseren: "Ik maakte een fout in de eerste ronde in Q3 en dat zette me op achterstand, omdat ik geen ronde op het bord had. Er was dus genoeg druk om in ronde twee te presteren. Het was niet makkelijk, maar ik ben blij dat ik een fatsoenlijke ronde heb neergezet. Ik maakte hier en daar wat foutjes tijdens de sessie, maar over het geheel genomen is het nog steeds mijn hoogste startpositie van het seizoen, ondanks de straf die ik na de sessie kreeg, en ik kijk uit naar morgen. Mijn vertrouwen wordt steeds groter, maar ik leer nog steeds. Dit is weer een goede stap voorwaarts voor mij."

Gevaarlijk gevecht

Kimi Antonelli kijkt uit naar de race, want hij is ervan overtuigd dat het een spannende, gevaarlijke, maar zeker amuserende race gaat worden waar veel gevechten in gaan ontstaan.

"Ik denk dat de race een heel spannend gevecht wordt. Ik denk dat het heel moeilijk wordt om de McLarens uit te dagen, maar het is zeker mogelijk om met de anderen te vechten. Morgen is een lange race; ons tempo lijkt vergelijkbaar met dat van anderen, dus een goede start is belangrijk en we zullen zien wat we van daaruit kunnen doen."