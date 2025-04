Andrea Kimi Antonelli kwalificeerde zich zaterdag fantastisch in Bahrein, maar wist het zondag niet om te schakelen naar een goede puntenfinish. De jonge Italiaan werd elfde en eindigde daardoor net buiten de punten.

Antonelli weet niet hoe het komt dat hij geen punten behaalde. Tegenover Viaplay zei hij: "Nou, ik ben erg in de war, om eerlijk te zijn, want na elk stukje weet ik het niet." Na een gekke strategie en niet de beste start eindigde de Italiaan buiten de punten.

Slecht asfalt

Het asfalt in Bahrein is ouder dan Antonelli zelf en dat merkte de rookie maar al te erg: "Ik vond mezelf elke keer meer achterin en ja, het was echt een moeilijke race. En ik probeerde steeds mijn weg terug naar voren te vinden. En dat betekent natuurlijk dat je veel van je band moet gebruiken in de eerste paar ronden. En op een circuit als dit, waar de band snel afvlakt, zorgt dat ervoor dat je het tegen het einde moeilijk krijgt, omdat je veel band moet gebruiken om terug naar voren te komen. En dan moet je gewoon volhouden."

De strategie van de Mercedes-coureur was ook niet al te best. Antonelli ging tijdens de safety car, rijdend op vier ronden oude softbanden, opnieuw naar binnen voor nieuwe softs. Deze extra pitstop kostte natuurlijk wat tijd en kon ook het verschil zijn tussen wel of geen punten.

Beter kunnen pushen

De rookie denkt achteraf dat hij iets beter had kunnen pushen en iets beter zijn best had kunnen doen toen hij achteraan meereed: "Ik denk dat ik de eerste paar ronden, toen ik achteraan zat, waarschijnlijk iets beter had kunnen pushen. Maar ja, aan de andere kant probeerde ik gewoon weer naar voren te komen, omdat ik dat duidelijk wel was. Ik was een beetje in de war."