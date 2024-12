Verstappen bedaart Russell-gemoederen met humor: "Hij zit in het andere team"

Max Verstappen en George Russell hebben het dit weekend flink met elkaar aan de stok gehad. De rijders haalden over en weer naar elkaar uit, en dat sloeg zelfs over naar teambazen Toto Wolff en Christian Horner. Op een fanevent in Abu Dhabi komt de Nederlander kort terug op de woordenstrijd met Russell. Hij grapt over een potje paintballen tegen de Brit, maar benadrukt vooral dat het wel weer goedkomt.

De woordenstrijd tussen Max Verstappen en George Russell is de afgelopen dagen het gespreksonderwerp in de Formule 1-wereld geweest. De twee heren zijn momenteel niet bepaald de beste vrienden, en dat heeft alles te maken met de meeting bij de stewards in Qatar. Beide heren moesten bij de stewards hun verhaal doen over het incident tijdens de kwalificatie op het Losail International Circuit. Hiervoor kreeg de Nederlander uiteindelijk een gridstraf, waardoor niet Verstappen, maar Russell van pole mocht starten.

De Red Bull-rijder was boos over zijn straf, maar was vooral niet te spreken over Russell. Verstappen stelde dat hij geen respect meer had voor Russell, die zich volgens de wereldkampioen voor de camera heel netjes gedraagt, maar hem bij de stewards een straf probeerde aan te smeren. De Mercedes-rijder reageerde hierop in Abu Dhabi, en koos ervoor om vol de tegenaanval in te zetten. Hij stelde dat hij zich bedreigd voelde door Verstappen, die gezegd zou hebben dat hij de Brit bij de start van de race in Qatar 'op zijn kop in de muur zou zetten'. Bovendien noemde hij de Nederlander een pestkop.

Volgens de viervoudig wereldkampioen waren alle dingen die Russell over hem had gezegd onzin, en hij haalde zelf ook maar weer eens uit richting de 27-jarige uit King's Lynn, door hem een 'matennaaier' te noemen. De ruzie van de twee sloeg vervolgens zelfs over op teambazen Christian Horner en Toto Wolff, die vervolgens ook een woordenstrijd - net zoals in 2021 - met elkaar aangingen.

"Het komt allemaal weer goed"

Ook tijdens de fanevenementen dit weekend worden de betrokkenen gevraagd naar de ruzie tussen de twee rijders, en deze kwam ook weer ter sprake op het publieke podium in Abu Dhabi. Sergio Perez en Max Verstappen waren daar aanwezig en kregen de vraag wie ze in hun team zouden willen hebben tijdens een potje paintballen. Het publiek scandeerde direct de naam 'George', waar de Nederlander lachend op reageerde: "Hij zal dan in het andere team zitten."

"Ik maak maar een grapje", vervolgt de 63-voudig Grand Prix-winnaar op serieuze toon. "Om eerlijk te zijn, mensen. Natuurlijk hebben we onze meningsverschillen, maar ik weet zeker dat we dit zullen herstellen. Het is goed dat er nu een rustmoment aan zit te komen. Ik ben er zeker van dat we elkaar in Monaco weer zullen treffen. Het komt allemaal weer goed."