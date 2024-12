Verstappen reageert fel op pestkop-uitspraken Russell: "Ja, en hij is een matennaaier"

De mediadag in Abu Dhabi is uitgelopen op een ware woordenstrijd tussen Max Verstappen en George Russell. Nadat de woeste Brit eerder vandaag stelde dat Verstappen een pestkop is zich verheven voelt boven de wet, is het nu weer de beurt aan de Nederlander om daarop te reageren.

Nadat Verstappen vorige week helemaal leegliep na de Grand Prix van Qatar en hard uithaalde naar Russell, die wat hem betreft op kon rotten vanwege zijn gedrag, stelde de Nederlander vandaag dat hij geen woord terug zou nemen, en misschien nog wel meer had moeten zeggen. De Mercedes-coureur haalde vervolgens tijdens de mediasessie uit naar de viervoudig wereldkampioen. Russell stelde dat Verstappen al jaren mensen pest en zich verheven voelt boven de wet.

Nu is het weer de beurt aan de 27-jarige Red Bull-coureur. Wanneer hij te horen krijgt dat Russell het heeft gehad over een dreigement van Verstappen - volgens Russell zei Verstappen in Qatar dat hij de Mercedes-rijder op zijn kop in de muur zou zetten - kijkt de Nederlander volgens Motorsport.com vol ongeloof. "Nou, dat klopt al niet. Maar weet je, wat moet ik ervan zeggen?", vraagt de Red Bull-rijder zich hardop af. Verstappen ontkent bovendien dat hij voorafgaand aan de meeting met de stewards al liep te vloeken en te schelden, wat Russell beweerde. "Nee, helemaal niet, dus dat klopt ook niet. Maar weet je, dat soort dingen verbazen me niet. Ik geef gewoon mijn mening over hoe hij is. Daar is hij natuurlijk niet van gediend. Maar dat is precies hetzelfde als wat hij bij de stewards deed: liegen en dingen aan elkaar plakken die niet kloppen."

"Blijf gewoon even weg"

Als de 63-voudig Grand Prix-winnaar vervolgens gevraagd wordt wat hij dan wel tegen Russell heeft gezegd tijdens de meeting bij de stewards, is Verstappen van mening dat de exacte woorden niet naar buiten hoeven te komen. "Nou, in ieder geval niet dat", vertelt de Nederlander, die zijn verhaal vervolgt: "Maar weet je, dat is ook weer zoiets. Dat gebeurt dan binnenskamers, maar je hoeft niet per se allemaal te vertellen wat daar is gebeurd en dat heel dramatisch aan te dikken. En weet je waar ik ook niet tegen kan? Hoe hij mij eerst aanvalt bij de stewards en dan een dag later lekker blij komt aanlopen, doen alsof er niks aan de hand is. Dan denk ik: 'Blijf gewoon even weg.'"

"Het zijn gewoon losers"

Een andere opmerkelijke uitspraak van Russell was dat hij zei: "Mensen worden al jaren gepest door Max." De drievoudig Grand Prix-winnaar stelde dat hij dit niet langer ging accepteren en dat hij er nu een keer tegen op gaat treden. Als de Nederlander dit hoort van de internationale media haalt hij opnieuw hard uit naar de 27-jarige Brit. "Ja, en hij is een matennaaier. Maar het maakt mij ook allemaal niks uit. Je moet het eigenlijk niet te veel over dit soort mensen hebben, ze zijn gewoon losers. Wij lachen uiteindelijk het laatst, want wij winnen die wedstrijd. Zij starten op pole met al dat mierengeneuk van hen bij de stewards, maar 300 meter later lagen ze er alweer achter. Daar kan ik ook niks aan doen."