Horner slaat terug: "Ben liever een terriër dan een wolf"

De teams van Mercedes en Red Bull staan weer recht tegenover elkaar in Abu Dhabi. Max Verstappen en George Russell gooiden met verbale modder naar elkaar, en ook de teambazen delen sneertjes naar elkaar uit. Christian Horner kan namelijk wel lachen om een uitspraak van Toto Wolff.

De discussies tussen Verstappen en Russell ontstonden vorige week in Qatar. Verstappen was woedend nadat hij na de kwalificatie een gridstraf had ontvangen van één plaats. Hij vond dat Russell zich heel anders voordeed bij de stewards dan voor de camera. Verstappen stelde dat hij zijn respect voor Russell is verloren. De Britse Mercedes-coureur vond dat Verstappen te ver ging en omschreef hem als een pestkop. Verstappen sloeg daarna weer terug door Russell een 'matennaaier' te noemen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff steunde zijn coureur op de mediadag. Hij nam zelf ook het woord en hij haalde hard uit naar Red Bull-teambaas Christian Horner. Hij had Russell na afloop van het raceweekend in Qatar omschreven als 'hysterisch'. Daar was Wolff niet blij mee, en hij noemde Horner een blaffende terriër. Horner kan daar wel om lachen toen hij hiermee werd geconfronteerd tijdens de persconferentie voor teambazen: "Is het zo erg om een terriër genoemd te worden? Die zijn niet bang om grotere honden aan te vallen. Ik zou liever een terriër zijn dan een Wolff, denk ik."